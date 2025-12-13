Hải quan chuyển đổi hệ thống Ecus6 lên đám mây

|Hải quan tạo thuận lợi xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Argentina Hải quan tháo gỡ điểm nghẽn thực hiện cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn
Cụ thể, để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Cục Hải quan quyết định chuyển đổi hệ thống Ecus6 từ phiên bản hiện tại sang môi trường điện toán đám mây.
|Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh giải quyết thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh
Thời gian thực hiện: Việc chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2025. Trong thời gian này, hệ thống Ecus6 sẽ tạm ngừng hoạt động từ 20h00 đến 23h59.
Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đến cán bộ công chức, doanh nghiệp, đại lý hải quan trên địa bàn quản lý về thời gian tạm ngừng hoạt động của hệ thống.
Các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện thủ tục hải quan phù hợp, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi hệ thống vận hành trở lại, các đơn vị theo dõi và phản ánh kịp thời các bất thường về Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để phối hợp xử lý.
Địa chỉ truy cập hệ thống sau chuyển đổi: https://ccs6.customs.gov.vn (thay cho địa chỉ http://10.224.128.226/). Đối với doanh nghiệp, địa chỉ kết nối không thay đổi sau khi thực hiện chuyển đổi hệ thống.
Việc chuyển đổi hệ thống Ecus6 lên đám mây có thể gây ra một số gián đoạn tạm thời cho hoạt động thông quan. Tuy nhiên, Cục Hải quan cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp và đại lý hải quan nên chủ động theo dõi thông tin và sắp xếp kế hoạch thực hiện thủ tục hải quan một cách hợp lý trong thời gian chuyển đổi hệ thống.