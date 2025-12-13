Hải quan chuyển đổi hệ thống Ecus6 lên đám mây

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành văn bản hoả tốc chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực chuyển đổi Hệ thống thông quan điện tử Ecus6 lên nền tảng điện toán đám mây vào ngày 14/12/2025, sắp xếp thời gian làm thủ tục để giảm thiểu ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Cục Hải quan quyết định chuyển đổi hệ thống Ecus6 từ phiên bản hiện tại sang môi trường điện toán đám mây.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh giải quyết thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Thời gian thực hiện: Việc chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2025. Trong thời gian này, hệ thống Ecus6 sẽ tạm ngừng hoạt động từ 20h00 đến 23h59.

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đến cán bộ công chức, doanh nghiệp, đại lý hải quan trên địa bàn quản lý về thời gian tạm ngừng hoạt động của hệ thống.

Các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện thủ tục hải quan phù hợp, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi hệ thống vận hành trở lại, các đơn vị theo dõi và phản ánh kịp thời các bất thường về Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để phối hợp xử lý.

Địa chỉ truy cập hệ thống sau chuyển đổi: https://ccs6.customs.gov.vn (thay cho địa chỉ http://10.224.128.226/). Đối với doanh nghiệp, địa chỉ kết nối không thay đổi sau khi thực hiện chuyển đổi hệ thống.