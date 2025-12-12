Cục Thuế tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Đến nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn tâm lý lo lắng khi “xóa bỏ thuế khoán”, như sợ kê khai sai, không nắm chắc quy định, nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính... Cục Thuế đã xây dựng Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế để giúp người nộp thuế xóa bỏ sự lo lắng này.

Tạo thuận lợi nhất để hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế

Sáng ngày 12/12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh và họp kiểm đếm tình hình thực hiện Đề án, Kế hoạch chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Cục Thuế và trực tuyến tới 34 Thuế tỉnh, thành phố cùng 350 Thuế cơ sở. Tham dự hội nghị còn có trên 9.000 hộ kinh doanh trực tiếp tham dự tại các điểm cầu cơ quan thuế trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, hội nghị tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh là hoạt động quan trọng nhằm triển khai Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của ngành Thuế.

Ông Mai Sơn cho biết, từ năm 2026, ngành Thuế sẽ thực hiện chuyển đổi toàn diện từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nhiều hộ kinh doanh còn bày tỏ tâm lý lo lắng khi nghe đến việc “xóa bỏ thuế khoán”, như sợ kê khai sai, không nắm chắc quy định, nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính.

“Ngành Thuế hiểu rất rõ rằng, các hộ kinh doanh đều mong muốn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ thuế, nhưng còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai điện tử. Chính vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai” - ông Mai Sơn chia sẻ.

Tạo không gian an toàn cho hộ kinh doanh

Thông qua hội nghị tập huấn, Cục Thuế đã giới thiệu chính thức Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với trải nghiệm được thiết kế như một “môi trường giả lập” hoàn chỉnh, giúp người nộp thuế được tiếp cận trực quan để làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại: từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, Cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng, mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản…, để mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cục Thuế. Ảnh: Phương Thảo

“Điểm ưu việt của Cổng trải nghiệm là tạo ra một “không gian an toàn”. Tại đây, người nộp thuế được thao tác thử, được phép sai và sửa lại mà hoàn toàn không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, không chịu rủi ro pháp lý hay chế tài xử phạt. Trong đó, cơ quan thuế phải đáp ứng được yêu cầu mục tiêu là đến khi bước vào kỳ kê khai chính thức, các hộ, cá nhân kinh doanh đã quen với quy trình, thành thục thao tác, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện” - Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết.

Tại hội nghị, Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) đã hướng dẫn chi tiết các chức năng của Cổng trải nghiệm; giới thiệu các kịch bản trải nghiệm; demo trực tiếp các bước thao tác; đồng thời giải đáp các vướng mắc kỹ thuật, nghiệp vụ có thể phát sinh trong quá trình triển khai.

Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở thường xuyên rà soát, tổng hợp các vướng mắc, góp ý của hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh trong quá trình trải nghiệm; báo cáo, gửi về Cục Thuế theo đúng đầu mối hướng dẫn để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng trải nghiệm, đồng thời cập nhật vào bộ tài liệu, cẩm nang hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh khi chuyển sang phương thức kê khai.

Để công tác triển khai thực tiễn Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc được chu đáo, đồng bộ, từ đó hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đề nghị các ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố và các Thuế cơ sở phải chủ động quán triệt tới các bộ phận, công chức liên quan đến công tác quản lý, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh nắm chắc các chức năng trên Cổng trải nghiệm để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; thiết lập và công khai rõ ràng các đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, đầu mối hỗ trợ chuyên trách về Cổng trải nghiệm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm hỗ trợ cố định và các tổ hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là tạo điều kiện tối đa để hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời trải nghiệm trước khi bước vào kỳ kê khai chính thức năm 2026.

Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn, lớp tập huấn tại chỗ; thiết kế nội dung, thời lượng và cách thức triển khai phù hợp với từng nhóm ngành nghề, độ tuổi, mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm tiêu chí dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hành./.