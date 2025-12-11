Giá vàng hôm nay (11/12): Vàng miếng trong nước tăng mạnh, thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (11/12) giảm nhẹ khi nhà đầu tư chốt lời trước thời điểm Fed công bố quyết định lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng đảo chiều tăng mạnh, với mức tăng lên tới 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ khi nhà đầu tư chốt lời. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,196.82 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,23% so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.166 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Nguồn tin từ Reuters cho hay, giá vàng thế giới giảm nhẹ khi giới đầu tư chốt lời trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, trong khi giá bạc dao động dưới mức đỉnh lịch sử.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 11/12/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 153,3 - 154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra và tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào, so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vàng miếng SJC Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 151,7 triệu đồng/lượng, cao hơn phiên trước 1 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán ra cũng tăng lên 154,7 triệu đồng/lượng, tương ứng cao hơn phiên trước 1 triệu đồng.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.