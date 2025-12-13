Hàng nghìn người tham gia chạy giao lưu hữu nghị Quốc tế Việt – Trung lần thứ 3

(TBTCO) - Sáng ngày 13/12, chương trình Chạy giao lưu hữu nghị quốc tế Việt - Trung lần thứ 3 năm 2025 đã được tổ chức tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia cung đường 12 km xuyên biên giới Việt - Trung.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao nằm trong khuôn khổ Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) lần thứ 17 năm 2025. Sự kiện chạy giao lưu qua hai quốc gia này có sự tham gia của 1.000 vận động viên, với lộ trình 12 km bắt đầu từ cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam, qua Đông Hưng, Trung Quốc và ngược lại.

Chương trình nhằm khuyến khích người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao giữa hai quốc gia. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết và gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về sức khỏe và sự thân thiện của nhân dân hai nước.

Hàng nghìn vận động viên tham gia chương trình Chạy giao lưu hữu nghị Quốc tế Việt - Trung.

Chương trình này cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được tổ chức, tạo sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai địa phương. Các hoạt động thể thao, đặc biệt là các giải chạy, ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, góp phần nâng cao ý thức về việc rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh.

Sự kiện năm nay đặc biệt hơn khi được diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung, thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước. Sau hơn một giờ thi đấu, các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc cung đường, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và phần thưởng cho các vận động viên xuất sắc.

Chương trình Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân Việt Nam - Trung Quốc năm 2025.

Ngoài ra, vào chiều ngày 12/12, chương trình Giao lưu hát đối trên sông Bắc Luân cũng được tổ chức lần thứ 17, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.