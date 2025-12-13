Kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt hơn 839 tỷ USD, tăng trưởng hơn 17%

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa công bố số liệu mới nhất, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng năm 2025 đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2%, tương ứng tăng 123,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 11/2025 (từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2025) đạt 38,59 tỷ USD, tăng 0,6% (tương ứng tăng 234 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 11/2025 (từ ngày 1/11 đến ngày 15/11/2025).

Tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2%. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 607,7 tỷ USD, tăng 25,5% (tương ứng tăng 123,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 232,08 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 20,56 tỷ USD, giảm 15,6% so với con số 24,38 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, về xuất khẩu, trong 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1%, tương ứng tăng 59,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng năm 2025 đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4% (tương ứng tăng 61,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 75,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%, tương ứng tăng 63,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 11 tháng đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28% (tương ứng tăng 61,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.