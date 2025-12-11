Hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km đường bộ cao tốc vào ngày 19/12/2025

(TBTCO) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn... huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, về đích các dự án thuộc danh mục 3.188 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 682/TB-VPCP ngày 11/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Các dự án đều đang nỗ lực "về đích". Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km đường bộ cao tốc; hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển và hoàn thành phần xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đạt mục tiêu phục vụ chuyến bay kỹ thuật. Với kết quả này, cơ bản các mục tiêu về đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đặt ra tại Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đều được hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhưng phải luôn đề cao công tác quản lý chất lượng, không vì tiến độ mà không bỏ qua chất lượng. - Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa triển khai các nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo, tiếp tục chăm lo đến đời sống của người dân, nhất là người dân đã nhường đất cho triển khai các dự án, phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, không để xảy ra hiện tượng khiếu kiện, khiếu nại.

Thủ tướng lưu ý, để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.188 km đường bộ cao tốc, có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, thời gian qua, mặc dù các cơ quan đã nỗ lực triển khai, tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan thời gian còn lại. Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên của Ban Chỉ đạo phải tiếp tục nâng cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thủ tướng yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, nhất là điều kiện về thời tiết; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, về đích của các dự án thuộc danh mục 3.188 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển và cơ bản hoàn thành Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; rà soát hoàn thành các thủ tục theo quy định để tổ chức thành công lễ khánh thành các dự án vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành khai thác thương mại vào đầu năm 2026

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, dành được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ.

Thời gian để chuẩn bị cho ngày 19/12/2025 còn lại rất ngắn, khối lượng công việc còn rất nhiều, do vậy yêu cầu các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương rà soát các công việc còn lại, tập trung hơn nữa để bảo đảm cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổ chức Lễ khánh thành các dự án công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cần xác định cụ thể các công việc cần hỗ trợ để phối hợp với Quân khu 7 huy động lực lượng quân đội hỗ trợ tại một số hạng mục thi công "thần tốc" bảo đảm hoàn thành ngày 19/12/2025... Song song với công tác chuẩn bị chuyến bay kỹ thuật, cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại…, bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại vào đầu năm 2026. ACV phối hợp Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Xây dựng tập trung dồn toàn lực cho công trình này.