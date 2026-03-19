(TBTCO) - Sắc đỏ là gam màu chủ đạo trên thị trường chứng khoán ngày 19/3. Trạng thái chênh lệch dương duy trì nhiều phiên gần đây bất ngờ bị đảo ngược trong phiên đáo hạn phái sinh hôm nay.

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận phiên giao dịch đáng chú ý khi trạng thái chênh lệch dương duy trì nhiều phiên gần đây bất ngờ bị đảo ngược trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng hiện tại (41I1G3000). Hợp đồng này đóng cửa tại 1.858,2 điểm, giảm -1,26%. Giá các hợp đồng tương lai khác đồng loạt giảm sâu hơn chỉ số cơ sở, đồng thời đánh dấu sự đảo chiều mạnh trên toàn thị trường.

Chênh lệch âm nới rộng từ -19,69 điểm đến -22,19 điểm so với VN30. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng của nhà đầu tư, từ trạng thái tích cực trước đó sang bi quan rõ rệt khi thị trường cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Dòng tiền trên thị trường phái sinh đã dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tháng kế tiếp. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 4/2026 (41I1G4000) đạt 13.806 hợp đồng, cho thấy các vị thế mới được mở ra với tốc độ cao ngay sau đáo hạn. Các nhà đầu tư gia tăng mức độ tham gia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều tín hiệu rủi ro hơn.

Theo nhận định các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, với mức chênh lệch âm mở rộng sau phiên đáo hạn, các trader đang nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục suy giảm, do đó ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở.

Quan điểm này cũng phù hợp với diễn biến thực tế khi VN30 mở gap giảm mạnh ngay đầu phiên và duy trì trạng thái tiêu cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Phiên đáo hạn hôm nay đã chứng kiến sự đảo chiều mạnh của basis từ dương sang âm sâu, đi kèm với sự gia tăng nhanh của vị thế nắm giữ ở hợp đồng mới. Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng phòng thủ đang quay trở lại. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G4000 được đánh giá tiếp tục chịu áp lực, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.820 điểm, trong khi diễn biến chênh lệch âm nới rộng vẫn là tín hiệu cho thấy kỳ vọng thị trường chưa thực sự ổn định./.