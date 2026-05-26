Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/5 khi VN-Index nhiều lần rung lắc quanh vùng tham chiếu trước khi đóng cửa giảm nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 1,85 điểm, xuống 1.884,18 điểm, tương ứng giảm 0,1%. Sắc xanh có phần vượt trội với số mã chứng khoán tăng giá (199 mã) nhiều hơn so với số mã chứng khoán giảm giá (116 mã) riêng trên sàn HOSE.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với tâm điểm vẫn thuộc về cổ phiếu MSB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng MSB gần 488 tỷ đồng trong phiên hôm nay, đưa cổ phiếu này tiếp tục đứng đầu về giá trị bán ròng toàn thị trường.

Dù chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại, cổ phiếu MSB vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 1,38% lên 14.650 đồng/cổ phiếu. Không riêng MSB, sắc xanh phủ rộng trong nhóm cổ phiếu “vua”, chỉ một vài mã chứng khoán trong dòng ngân hàng điều chỉnh giảm.

Diễn biến này nối dài chuỗi giao dịch đột biến của khối ngoại tại MSB. Chỉ trong chưa đầy một tháng (từ đầu tháng 5 đến nay), giá trị bán ròng cổ phiếu này đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng, cao hơn cả FPT - mã cổ phiếu thường xuyên dẫn đầu danh sách bị bán ròng trong nhiều tháng trước đó.

Theo thống kê giao dịch tháng 5, MSB hiện là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 3.006 tỷ đồng, kế đến là FPT (2.762 tỷ đồng) và ACB (2.491 tỷ đồng). Các mã HPG, VHM và MBB cũng nằm trong nhóm bị rút vốn mạnh.

Tính từ đầu năm 2026, MSB hiện đã vươn lên nhóm 7 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị khoảng 3.469 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu này từng có nhiều phiên được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh.

Việc chuyển trạng thái từ mua ròng sang bán ròng quy mô lớn trong thời gian ngắn khiến MSB trở thành tâm điểm chú ý của dòng tiền thị trường. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực bán của khối ngoại, diễn biến giá cổ phiếu này vẫn tương đối ổn định và duy trì xu hướng tích lũy đi lên trong tháng 5.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 26/5. Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại hôm nay mua ròng không qua nhiều. PDR dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 64 tỷ đồng và tăng kịch biên độ gần 7%. ACB được mua ròng khoảng 49 tỷ đồng, SSI gần 47 tỷ đồng và VCB hơn 45 tỷ đồng. Các mã DXG, MBB, FPT và VPB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh. Trong khi PDR và DXG tăng tốt, nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VIC giảm gần 3% và VHM giảm hơn 3%. Đây cũng là hai mã nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên với giá trị lần lượt khoảng 130 tỷ đồng và 121 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng đáng kể tại HPG (-150 tỷ đồng), BSR (-58 tỷ đồng) và STB (-33 tỷ đồng)./.