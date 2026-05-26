Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Thanh Thủy

17:25 | 26/05/2026
(TBTCO) - Sau 3 phiên bị khối ngoại "xả" mạnh, giá trị bán ròng cổ phiếu MSB đã vượt qua FPT, trở thành mã chứng khoán đứng đầu trong top bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cổ phiếu MSB vẫn giữ được sắc xanh.
Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/5 khi VN-Index nhiều lần rung lắc quanh vùng tham chiếu trước khi đóng cửa giảm nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 1,85 điểm, xuống 1.884,18 điểm, tương ứng giảm 0,1%. Sắc xanh có phần vượt trội với số mã chứng khoán tăng giá (199 mã) nhiều hơn so với số mã chứng khoán giảm giá (116 mã) riêng trên sàn HOSE.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với tâm điểm vẫn thuộc về cổ phiếu MSB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng MSB gần 488 tỷ đồng trong phiên hôm nay, đưa cổ phiếu này tiếp tục đứng đầu về giá trị bán ròng toàn thị trường.

Dù chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại, cổ phiếu MSB vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 1,38% lên 14.650 đồng/cổ phiếu. Không riêng MSB, sắc xanh phủ rộng trong nhóm cổ phiếu “vua”, chỉ một vài mã chứng khoán trong dòng ngân hàng điều chỉnh giảm.

Diễn biến này nối dài chuỗi giao dịch đột biến của khối ngoại tại MSB. Chỉ trong chưa đầy một tháng (từ đầu tháng 5 đến nay), giá trị bán ròng cổ phiếu này đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng, cao hơn cả FPT - mã cổ phiếu thường xuyên dẫn đầu danh sách bị bán ròng trong nhiều tháng trước đó.

Theo thống kê giao dịch tháng 5, MSB hiện là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 3.006 tỷ đồng, kế đến là FPT (2.762 tỷ đồng) và ACB (2.491 tỷ đồng). Các mã HPG, VHM và MBB cũng nằm trong nhóm bị rút vốn mạnh.

Tính từ đầu năm 2026, MSB hiện đã vươn lên nhóm 7 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị khoảng 3.469 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu này từng có nhiều phiên được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh.

Việc chuyển trạng thái từ mua ròng sang bán ròng quy mô lớn trong thời gian ngắn khiến MSB trở thành tâm điểm chú ý của dòng tiền thị trường. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực bán của khối ngoại, diễn biến giá cổ phiếu này vẫn tương đối ổn định và duy trì xu hướng tích lũy đi lên trong tháng 5.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 26/5. Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại hôm nay mua ròng không qua nhiều. PDR dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 64 tỷ đồng và tăng kịch biên độ gần 7%. ACB được mua ròng khoảng 49 tỷ đồng, SSI gần 47 tỷ đồng và VCB hơn 45 tỷ đồng. Các mã DXG, MBB, FPT và VPB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh. Trong khi PDR và DXG tăng tốt, nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VIC giảm gần 3% và VHM giảm hơn 3%. Đây cũng là hai mã nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên với giá trị lần lượt khoảng 130 tỷ đồng và 121 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng đáng kể tại HPG (-150 tỷ đồng), BSR (-58 tỷ đồng) và STB (-33 tỷ đồng)./.

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với PNJ thông qua việc bổ sung hơn 170,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng từ ngày 27/5/2026.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng, qua đó tạo thêm động lực cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng niêm yết trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Với quy mô ngày càng mở rộng và vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế ngày càng rõ nét, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp lý, nâng hạng thị trường đến phát triển sản phẩm mới... đang được triển khai để mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
GSPC +27.75
DJI +294.00
IXIC +50.87
NYA +98.05
XAX -43.33
BUK100P +6.74
RUT +25.78
VIX +0.02
FTSE +76.89
GDAXI -112.41
FCHI -71.70
STOXX50E -42.61
N100 -13.37
BFX -15.46
MOEX.ME -0.11
HSI -6.58
STI -41.75
AXJO -34.20
AORD -32.80
BSESN -479.26
JKSE -76.16
KLSE -9.48
NZ50 +99.46
KS11 +199.80
TWII -119.03
GSPTSE +359.53
BVSP +1,606.11
MXX -72.30
IPSA +261.65
MERV -31,218.25
TA125.TA -43.41
CASE30 -202.70
JN0U.JO -54.46
DX-Y.NYB -0.19
125904-USD-STRD -5.25
XDB -0.03
XDE -0.16
000001.SS -7.20
N225 -162.10
XDN -0.11
XDA -0.27
