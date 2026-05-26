Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Đường bay Hà Nội - Praha sẽ được khai thác từ ngày 10/10/2026, bằng tàu bay mới A330, với tần suất ban đầu là 2 chuyến khứ hồi/tuần vào Thứ Ba và Thứ Bảy, quá cảnh tại Almaty (Qazaqstan). Các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 08:25, quá cảnh tại sân bay quốc tế Almaty đến sân bay quốc tế Praha (Cộng hòa Séc) lúc 18:55 (theo giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Praha lúc 20:55 (giờ địa phương), quá cảnh hạ cánh tại Almaty, đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 16:20.

Praha được mệnh danh là “Thành phố Vàng” hay “Thành phố của hàng trăm tháp nhọn”, nổi tiếng với kiến trúc Gothic và Baroque cổ kính.

Chào đường bay mới, Vietjet mở bán hạng vé Eco tiết kiệm với giá chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí) một chiều. Đặc biệt bay trọn gói Deluxe với mức giá hấp dẫn từ 7.320.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí) một chiều, đã bao gồm 40kg hành lý ký gửi, 10kg hành lý xách tay và suất ăn nóng trên máy bay. Hành khách khi mua hạng Deluxe còn được miễn phí thay đổi hành trình bay, và chọn chỗ ngồi miễn phí. Vé được mở bán tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air và các phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu.

Thêm vào đó, hành khách có thể chọn bay Vietjet cùng hạng ghế Business, SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu, nơi hành trình được chăm chút bằng dịch vụ chu đáo, ẩm thực phong phú và cảm xúc bay trọn vẹn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng giám đốc Vietjet chia sẻ: “Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa Vietjet trở thành Tập đoàn hàng không toàn cầu. Với đội tàu bay thế hệ mới, công nghệ hiện đại và mạng bay không ngừng mở rộng, Vietjet sẽ sớm khai thác thêm nhiều đường bay đến châu Âu, hành khách dễ dàng kết nối thuận tiện giữa châu Âu, châu Úc và châu Á Thái Bình Dương đến với nội địa Việt Nam và Thái Lan. Với Vietjet, châu Âu nay đã gần hơn, mang đến cơ hội bay với chi phí tiết kiệm hơn bao giờ hết cùng dịch vụ chất lượng, đẳng cấp, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu thăm thân, du lịch, giao lưu kinh tế, văn hoá giữa hai khu vực”.

Hành khách trên chuyến bay sẽ được tận hưởng trải nghiệm bay vui vẻ trên đội tàu bay hiện đại, tiện nghi.

Ông Jiří Pos - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sân bay Praha chia sẻ: “Xét về lượng hành khách, Việt Nam là thị trường lớn nhất mà chúng tôi chưa có đường bay thẳng. Trong năm 2025, đã có hơn 75.000 lượt khách di chuyển giữa Praha và Hà Nội. Đó là lý do chúng tôi đã theo đuổi và nỗ lực hết mình trong thời gian dài để thiết lập đường bay đến Hà Nội. Đây vốn là một trong những ưu tiên chiến lược của chúng tôi và nay đã được hiện thực hóa. Đường bay mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc trong việc thăm thân. Chúng tôi cũng kỳ vọng đường bay sẽ thúc đẩy phát triển du lịch, giúp du khách Séc dễ dàng đến với Việt Nam hơn. Đặc biệt, đường bay sẽ góp phần củng cố các mối quan hệ hợp tác kinh doanh hiện hữu và kiến tạo những cơ hội mới giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam”.

Ông František Reismüller - Giám đốc Tổng cục Du lịch Séc chia sẻ: "Việc kết nối hàng không giữa Praha và Hà Nội đóng vai trò thiết yếu đối với việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Cộng hòa Séc. Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, không chỉ với tư cách là một thị trường khách nguồn độc lập mà còn là điểm trung chuyển chiến lược để kết nối với các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á. Sự thuận tiện trong việc di chuyển luôn là yếu tố then chốt khi du khách quyết định điểm đến. Do đó, đường bay mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hành trình đến với Cộng hòa Séc, thúc đẩy lượng khách du lịch từ Đông Nam Á, đồng thời mở ra những cơ hội mới để phát triển du lịch cũng như quan hệ hợp tác kinh doanh”.

Praha được mệnh danh là “Thành phố Vàng” hay “Thành phố của hàng trăm tháp nhọn”, nổi tiếng với kiến trúc Gothic và Baroque cổ kính. Hà Nội là điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, là trung tâm kết nối du khách quốc tế đến với các di sản văn hoá, lịch sử, thiên nhiên nổi tiếng khắp Việt Nam. Thành phố Almaty (Qazaqstan) hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ dưới chân núi Trans-Ili Alatau. Đường bay mới kỳ vọng mang lại cho hành khách trải nghiệm đa dạng trên mọi điểm chạm hành trình.

Hành khách trên chuyến bay sẽ được tận hưởng trải nghiệm bay vui vẻ trên đội tàu bay hiện đại, tiện nghi cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng thực đơn ẩm thực nóng tươi ngon, mang đậm tinh hoa ẩm thực Việt Nam như Phở Thìn, Bánh mì... và các món ăn quốc tế hấp dẫn./.