MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

16:47 | 26/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh rủi ro thiên tai và biến cố sức khỏe ngày càng phức tạp, Bảo hiểm Quân đội (MIC) chính thức ra mắt bộ sản phẩm MIC 360. Với mức phí chỉ từ 100.000 đồng/năm cùng quy trình bồi thường online “không hóa đơn”, sản phẩm được kỳ vọng sẽ thay đổi định kiến về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Chạm đến nhu cầu thiết thực của người lao động

Trong nhịp sống hối hả, mỗi ngôi nhà, sạp hàng tạp hóa hay mỗi chuyến xe mưu sinh đều là kết quả của sự chắt chiu, nỗ lực không ngừng của người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những biến cố bất ngờ từ mưa ngập sàn đến ốm đau đều có thể khiến nhịp sống ấy bị gián đoạn. Đối với những trụ cột gia đình, tiểu thương hay hộ kinh doanh tự do, chỉ một trận thiên tai hay hỏa hoạn cũng có thể khiến gia tài tích cóp trở về vạch xuất phát.

Thấu hiểu thực trạng đó, MIC 360 ra đời không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần mà là kết quả của sự thấu cảm với nhóm khách hàng bình dân và thu nhập thấp. Sứ mệnh của MIC 360 là trở thành một “Trạm bảo vệ - Trọn an yên”, giúp khách hàng trút bỏ gánh nặng thủ tục để vững tâm tiến bước.

Hệ sinh thái “5 trong 1” với chi phí bình dân

Với thông điệp “Tổ ấm vững vàng - gia đình bình an”, MIC 360 tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ nông thôn đến thành thị thông qua 5 gói giải pháp chuyên biệt:

  • MIC Tổ Ấm: Bảo vệ tài sản nhà ở trước cháy nổ, bão lũ, đặc biệt chi trả ngay khi nước tràn vào sàn.
  • MIC An Tâm: Điểm tựa tài chính cho trụ cột gia đình trước rủi ro tai nạn hoặc ốm đau.
  • MIC Y tế bổ trợ & Viện phí: San sẻ gánh nặng tài chính trong các trường hợp phẫu thuật và nằm viện.
  • MIC An Tâm Sản Xuất: “Lá chắn” bảo vệ tiểu thương trước rủi ro cháy nổ và nguy cơ gián đoạn thu nhập.

Điểm ấn tượng nhất của giải pháp này chính là mức phí được tối ưu ở mức “quốc dân”, chỉ từ 100.000 VNĐ/năm, giúp mọi gia đình đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Đột phá công nghệ: Bồi thường “siêu tốc” cùng MIC 360

MIC 360 đánh dấu bước tiến mới của Bảo hiểm Quân đội khi ứng dụng công nghệ toàn trình từ khâu cấp đơn đến xử lý bồi thường. Điểm khác biệt cốt lõi là cơ chế bồi thường online và chi trả khoán cố định ngay khi rủi ro xảy ra. Thay vì các thủ tục thẩm định phức tạp hay chờ đợi giám định viên, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh/video hiện trường qua ứng dụng app MIC để được chi trả bồi thường nhanh chóng mà không cần hóa đơn tài chính rườm rà. Quy trình này giúp người dân và tiểu thương kịp thời khắc phục tổn thất, sớm ổn định cuộc sống.

Sự xuất hiện của MIC 360 được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của người dân về bảo hiểm phi nhân thọ. Không còn là những thủ tục khô khan, MIC 360 hiện diện như một trạm dừng nghỉ an yên, là điểm tựa cho cá nhân, gia đình và hộ kinh doanh tự tin viết tiếp câu chuyện thành công của chính mình, an tâm xây dựng tương lai đó cũng là sứ mệnh mà MIC luôn hướng tới “kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”./.

Hải Băng
(TBTCO) - Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng. Trong khi đó, USD tự do giảm mạnh khoảng 100 đồng, thu hẹp đáng kể chênh lệch với giá USD tại ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 99,03 điểm với kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz.
(TBTCO) - Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp hưu trí trên thị trường, Sun Life Việt Nam tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm hưu trí Sun Life - giải pháp phúc lợi hưu trí mới với nhiều quyền lợi được cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn của doanh nghiệp. Sản phẩm còn hỗ trợ người lao động chủ động bảo vệ rủi ro trong thời gian làm việc, đồng thời tích lũy tài chính vững vàng cho giai đoạn nghỉ hưu.
(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
(TBTCO) - Nhóm phân tích của VPBankS cho rằng, tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) sử dụng thay thế cho tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là chỉ tiêu đánh giá toàn diện và nhạy cảm với rủi ro hơn, đồng thời khuyến khích các ngân hàng từng bước kéo dài kỳ hạn huy động, tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn.
(TBTCO) - Tín dụng kinh doanh bất động sản quý đầu năm đang dần giảm nhiệt khi nhiều ngân hàng chủ động hãm đà cho vay dưới áp lực siết room tín dụng, thậm chí đã có 3 nhà băng ghi nhận dư nợ giảm so với đầu năm. Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào lĩnh vực này vẫn không dễ, khi dư nợ bất động sản tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng nhanh hơn dư nợ cho vay khách hàng.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
(TBTCO) - Sự nhập cuộc ngày càng mạnh mẽ của các ngân hàng đang khiến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới. Khi nhóm doanh nghiệp gắn với ngân hàng đã nắm khoảng 35% thị phần, "ván cờ" thị phần trở nên khó đoán hơn, kéo theo những tính toán chiến lược mới của doanh nghiệp hiện hữu.
