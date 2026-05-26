MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

Chạm đến nhu cầu thiết thực của người lao động

Trong nhịp sống hối hả, mỗi ngôi nhà, sạp hàng tạp hóa hay mỗi chuyến xe mưu sinh đều là kết quả của sự chắt chiu, nỗ lực không ngừng của người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những biến cố bất ngờ từ mưa ngập sàn đến ốm đau đều có thể khiến nhịp sống ấy bị gián đoạn. Đối với những trụ cột gia đình, tiểu thương hay hộ kinh doanh tự do, chỉ một trận thiên tai hay hỏa hoạn cũng có thể khiến gia tài tích cóp trở về vạch xuất phát.

Thấu hiểu thực trạng đó, MIC 360 ra đời không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần mà là kết quả của sự thấu cảm với nhóm khách hàng bình dân và thu nhập thấp. Sứ mệnh của MIC 360 là trở thành một “Trạm bảo vệ - Trọn an yên”, giúp khách hàng trút bỏ gánh nặng thủ tục để vững tâm tiến bước.

Hệ sinh thái “5 trong 1” với chi phí bình dân

Với thông điệp “Tổ ấm vững vàng - gia đình bình an”, MIC 360 tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ nông thôn đến thành thị thông qua 5 gói giải pháp chuyên biệt:

MIC Tổ Ấm: Bảo vệ tài sản nhà ở trước cháy nổ, bão lũ, đặc biệt chi trả ngay khi nước tràn vào sàn.

Bảo vệ tài sản nhà ở trước cháy nổ, bão lũ, đặc biệt chi trả ngay khi nước tràn vào sàn. MIC An Tâm: Điểm tựa tài chính cho trụ cột gia đình trước rủi ro tai nạn hoặc ốm đau.

Điểm tựa tài chính cho trụ cột gia đình trước rủi ro tai nạn hoặc ốm đau. MIC Y tế bổ trợ & Viện phí: San sẻ gánh nặng tài chính trong các trường hợp phẫu thuật và nằm viện.

San sẻ gánh nặng tài chính trong các trường hợp phẫu thuật và nằm viện. MIC An Tâm Sản Xuất: “Lá chắn” bảo vệ tiểu thương trước rủi ro cháy nổ và nguy cơ gián đoạn thu nhập.

Điểm ấn tượng nhất của giải pháp này chính là mức phí được tối ưu ở mức “quốc dân”, chỉ từ 100.000 VNĐ/năm, giúp mọi gia đình đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Đột phá công nghệ: Bồi thường “siêu tốc” cùng MIC 360

MIC 360 đánh dấu bước tiến mới của Bảo hiểm Quân đội khi ứng dụng công nghệ toàn trình từ khâu cấp đơn đến xử lý bồi thường. Điểm khác biệt cốt lõi là cơ chế bồi thường online và chi trả khoán cố định ngay khi rủi ro xảy ra. Thay vì các thủ tục thẩm định phức tạp hay chờ đợi giám định viên, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh/video hiện trường qua ứng dụng app MIC để được chi trả bồi thường nhanh chóng mà không cần hóa đơn tài chính rườm rà. Quy trình này giúp người dân và tiểu thương kịp thời khắc phục tổn thất, sớm ổn định cuộc sống.

Sự xuất hiện của MIC 360 được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của người dân về bảo hiểm phi nhân thọ. Không còn là những thủ tục khô khan, MIC 360 hiện diện như một trạm dừng nghỉ an yên, là điểm tựa cho cá nhân, gia đình và hộ kinh doanh tự tin viết tiếp câu chuyện thành công của chính mình, an tâm xây dựng tương lai đó cũng là sứ mệnh mà MIC luôn hướng tới “kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”./.