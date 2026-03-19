Hà Nội công bố 30 'bài toán' phát triển Thủ đô và kêu gọi toàn xã hội tìm lời giải

UBND TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 30 “bài toán lớn” (đợt 1) cho giai đoạn 2026 - 2030, định vị các điểm nghẽn cốt lõi cần lời giải mang tính hệ thống, thay vì cách tiếp cận hành chính truyền thống.

Tập trung vào kinh tế tri thức và dữ liệu

30 bài toán lớn của Hà Nội được chia thành 4 nhóm trong tâm: Điểm nghẽn đô thị kéo dài; không gian đô thị; kiến tạo, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ và nhóm an ninh, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Ở nhóm điểm nghẽn đô thị kéo dài, Hà Nội đặt ra 5 bài toán then chốt: giảm ùn tắc giao thông trong điều kiện hạn chế quỹ đất; thiết lập trật tự, vệ sinh đô thị bằng quản trị thông minh và giám sát tự động; kiểm soát phát thải, cải thiện chất lượng môi trường theo định hướng Net Zero; xử lý ngập úng đô thị; cùng các giải pháp đồng bộ cho hạ tầng kỹ thuật...

Hà Nội cần cải thiện chất lượng môi trường. Ảnh minh họa

Cách tiếp cận được nhấn mạnh là định danh nguồn thải, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu để quản lý theo thời gian thực, thay cho phương thức xử lý phân tán, ngắn hạn.

Nhóm không gian đô thị tập trung vào 4 bài toán lớn: khai thác hiệu quả không gian đa tầng (ngầm - mặt đất - tầm thấp - tầng cao); thiết lập hành lang bay, quản lý an toàn để phát triển “kinh tế tầm thấp”; tái thiết hạ tầng xanh, thông minh; và số hóa toàn diện quản lý đất đai, thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, việc kích hoạt “kinh tế không gian tầm thấp” cho thấy Hà Nội đang thử nghiệm các mô hình kinh tế mới gắn với công nghệ bay không người lái, logistics đô thị và dịch vụ thông minh.

Nhóm về kiến tạo, tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ đặt ra 16 bài toán lớn: Thành phố hướng tới đổi mới mô hình quản trị theo hướng phục vụ, cá thể hóa dịch vụ công dựa trên dữ liệu; xây dựng mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và kinh tế tri thức; phát triển kinh tế dữ liệu trở thành động lực chủ đạo, với mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP vào năm 2030.

Song song, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái “Make in Hanoi” tự chủ, bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi.

Nhóm cuối cùng gồm 4 bài toán về an ninh và phát triển bền vững, tập trung xây dựng “pháo đài dữ liệu”, hệ thống an ninh thông minh, cũng như mô hình an sinh xã hội đa tầng vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn, có khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động.

Với mỗi đề bài nêu ra, thành phố đều gợi mở các câu hỏi khoa học, công nghệ chính và yêu cầu với sản phẩm mới hình thành, trong đó nhấn mạnh các giải pháp khoa học, công nghệ hiện đại.

Hà Nội ưu tiên nguồn lực để triển khai

Theo UBND TP Hà Nội, danh mục các “bài toán” lớn không phải tập hợp nhiệm vụ hành chính cụ thể, mà là hệ thống vấn đề liên ngành, quy mô lớn, đòi hỏi tư duy mới. Việc diễn đạt dưới dạng “bài toán” phản ánh sự chuyển dịch từ triển khai giải pháp rời rạc sang tìm kiếm lời giải tổng thể, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cách tiếp cận này cũng nhằm mở rộng “đầu vào” chính sách, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và toàn xã hội trong đề xuất và triển khai các giải pháp đột phá.

Hà Nội công bố 30 'bài toán' phát triển Thủ đô và kêu gọi toàn xã hội tìm lời giải. Ảnh minh họa

Thành phố xác định đây là căn cứ để hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sử dụng ngân sách. Đồng thời, Hà Nội ưu tiên nguồn lực triển khai, khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, mô hình kinh doanh mới phù hợp cơ chế đặc thù.

Nguồn lực sẽ được huy động đa dạng từ ngân sách, xã hội hóa, hợp tác công – tư và các nguồn hợp pháp khác, với định hướng tăng vai trò khu vực tư nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối điều phối, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và định kỳ báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Với cách tiếp cận mới, Hà Nội kỳ vọng tạo ra những đột phá trong quản trị và phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu trong đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức của cả nước.