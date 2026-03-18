Ngày 18/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại

Giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch thứ Ba, khi các cuộc tấn công mới của Iran vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu xấu đi, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran không sớm được giải quyết.

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 18/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent chốt phiên tăng 3,21 USD/thùng, tương đương 3,2%, lên mức 103,42 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,71 USD/thùng, tương đương 2,9%, lên mức 96,21 USD/thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù giá dầu chưa quay lại mức gần 120 USD/thùng như đầu tháng 3, nhưng các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở dầu khí của UAE, cùng với tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đang khiến giới giao dịch lo ngại về sự suy giảm nguồn cung trong dài hạn, có thể giữ giá dầu ở mức cao.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết, trong một báo cáo rằng, rủi ro vẫn rất lớn, chỉ cần một lực lượng dân quân Iran phóng tên lửa hoặc gài mìn vào một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là có thể khiến toàn bộ tình hình leo thang trở lại.

Iran đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào UAE trong ngày 17/3, khiến hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Fujairah của UAE bị đình trệ. Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là điểm xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu Murban chủ lực của UAE mỗi ngày, tương đương khoảng 1% nhu cầu dầu toàn cầu./.