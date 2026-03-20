Ngày 20/3: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi Iran tấn công cơ sở năng lượng khắp Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (20/3) tiếp tục tăng khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, nhằm đáp trả đòn không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars - một bước leo thang đáng kể của xung đột trong khu vực.

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 20/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 109,09 USD/thùng, tăng 1,59% (tương đương tăng 1,71 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 97,51 USD/thùng, tăng 1,24% (tương đương tăng 1,19 USD/thùng).

Chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent hiện đang ở mức lớn nhất trong 11 năm qua.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, nhằm đáp trả đòn không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars - một bước leo thang đáng kể của xung đột trong khu vực.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp ngày 18/3, đồng thời dự báo lạm phát sẽ gia tăng khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá tác động từ xung đột Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu, ước tính khoảng 140 triệu thùng.

Trước đó, Israel đã tiến hành không kích mỏ khí đốt South Pars gas field của Iran - khu vực thuộc mỏ khí lớn nhất thế giới, được nước này khai thác chung với Qatar ở phía bên kia Vịnh. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Qatar không tham gia vào cuộc tấn công, đồng thời cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công South Pars trừ khi Iran có hành động nhằm vào Qatar.

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm, sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Trung Đông.

Saudi Arabia cho biết, đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở khí đốt của nước này. Hãng thông tấn Kuwait dẫn lời Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết, sáng 19/3, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng UAV, gây cháy nhỏ. Đám cháy đã được khống chế và không có báo cáo về thương vong. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Đông, với công suất 730.000 thùng dầu/ngày./.