UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà My

21:17 | 14/04/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
Báo cáo “Leo thang quân sự ở Trung Đông: Tác động đến phát triển con người tại châu Á và Thái Bình Dương” của UNDP cho thấy, những thành tựu về phát triển con người trong nhiều năm qua tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chịu sức ép đáng kể khi tác động từ sự leo thang quân sự gần đây tại Trung Đông lan rộng tới các nền kinh tế và đời sống người dân, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời.

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh tình hình vẫn nhiều biến động, phân tích sơ bộ của UNDP chỉ ra cách thức những bất ổn gia tăng đang lan truyền qua các thị trường năng lượng, thương mại và lao động, qua đó gây sức ép lên thu nhập, tiêu dùng, việc làm và hệ thống an sinh xã hội trên toàn khu vực. Các hộ gia đình thu nhập thấp, lao động phi chính thức, người di cư và doanh nghiệp nhỏ là những nhóm chịu rủi ro lớn nhất, trong đó phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương hơn cả.

Báo cáo “Leo thang quân sự ở Trung Đông: Tác động đến phát triển con người tại châu Á và Thái Bình Dương” tổng hợp đánh giá nhu cầu và tác động tại 36 quốc gia, kết hợp với các mô phỏng kinh tế vĩ mô, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về khu vực cũng như cách các quốc gia đang ứng phó với những áp lực này.

Chi phí nhiên liệu và vận tải gia tăng là áp lực trực tiếp nhất. Với hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz hướng tới các thị trường châu Á, khu vực này đang chứng kiến mức tăng nhanh của chi phí vận tải, điện năng, lương thực và phân bón.

Theo UNDP, đối với một nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam, những biến động về chi phí vận chuyển và năng lượng toàn cầu đặt ra thách thức trực tiếp trong việc duy trì tăng trưởng ổn định và bảo vệ sức mua của người dân.

Báo cáo ước tính, khoảng 8,8 triệu người trong khu vực có nguy cơ rơi vào nghèo đói. Tổn thất sản lượng có thể dao động từ 97 tỷ đến 299 tỷ USD, tương đương 0,3% đến 0,8% GDP của toàn khu vực.

Theo UNDP, chính phủ các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, đã phản ứng nhanh chóng nhằm giảm thiểu tác động trong nước thông qua bình ổn giá nhiên liệu, trợ cấp có mục tiêu và các biện pháp thích ứng sớm như đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bà Ramla Khalidi - Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết: “UNDP hoan nghênh phản ứng kịp thời của Việt Nam thông qua các biện pháp tài khóa khẩn cấp và hỗ trợ giá nhằm ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, các biện pháp hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch trong thời gian dài có thể làm chậm tiến trình chuyển dịch năng lượng. Đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng công bằng là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn và tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu”.

Tại các quốc gia khác, những tổn thất về phát triển con người trong kịch bản ngắn hạn tương đương với việc chậm lại từ vài tuần đến vài tháng tiến trình phát triển. Mặc dù Đông Nam Á chịu tác động nhẹ hơn so với Nam Á, báo cáo cảnh báo rằng, các gián đoạn có thể gia tăng đáng kể nếu tình trạng này kéo dài.

Bà Kanni Wignaraja - Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, kiêm Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP nhận định, áp lực từ cuộc xung đột này đã hiện hữu rõ rệt trên khắp châu Á - Thái Bình Dương, tác động đến các hộ gia đình nhanh hơn khả năng điều chỉnh của chính sách.

“Những biến động kéo dài trên thị trường toàn cầu đang buộc các quốc gia phải đưa ra những lựa chọn ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thúc đẩy khả năng chống chịu dài hạn thông qua các hệ thống an sinh xã hội thích ứng, tăng cường chuỗi giá trị trong nước và khu vực, cũng như đa dạng hóa hệ thống năng lượng và lương thực” - bà Kanni Wignaraja khẳng định./.

Bài liên quan

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Dành cho bạn

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Đọc thêm

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

(TBTCO) - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 20%.
Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt từ chất thải nông nghiệp, việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

(TBTCO) - Thay vì các kênh tài sản truyền thống, đầu tư vào giáo dục quốc tế đang là "danh mục" ưu tiên của giới tinh hoa để bảo chứng tương lai và giá trị dài hạn.
Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

Các địa phương đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa lũ

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm 2026.
Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

Đoàn thanh niên Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế đất nước

(TBTCO) - Phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới. Tọa đàm được tổ chức vào chiều ngày 15/4/2026 tại trụ sở Bộ Tài chính (số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hà Nội).
Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Có 4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

(TBTCO) - Sáng 13/4, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo giám sát từ tuần 1 - tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó 4 trường hợp tử vong.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng