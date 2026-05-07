Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ:

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

20:43 | 07/05/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.
Ảnh: TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 7/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, dự Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ.

Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hàng trăm doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, dược phẩm đến du lịch và nông nghiệp, đầu tư, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm và nông nghiệp, hàng không và logistics, sản xuất điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ dựa trên nền tảng lịch sử sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, mà còn đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng cấp lên kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới; nhấn mạnh thông điệp: Hợp tác hai nước phải đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam kiên định con đường phát triển dựa trên ổn định, hội nhập và đổi mới sáng tạo và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Ảnh: TTXVN
Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột lớn: Hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng số, năng lượng và logistics; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam tiếp tục củng cố môi trường chính trị - xã hội ổn định, nâng cao chất lượng điều hành và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Nếu Việt Nam là cửa ngõ của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thực tiễn hợp tác gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ. Ngược lại, doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến. Những bước đi này tuy còn khiêm tốn nhưng rất có ý nghĩa, thể hiện xu hướng chuyển từ giao dịch sang gắn kết, từ thương mại sang đầu tư và cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: Mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hóa, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Việt Nam cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư, mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường, biến những cuộc gặp, trao đổi, tiếp xúc thành những thỏa thuận, hợp đồng, dự án cụ thể; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp đưa các dự án, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Hai bên đã đạt 27 thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, Diễn đàn tại Mumbai không chỉ ghi nhận những cam kết tài chính quy mô lớn mà còn khẳng định sự gắn kết chiến lược giữa hai nền kinh tế trẻ, năng động, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tự cường trong giai đoạn mới.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này đều là những đơn vị có năng lực, hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng như hàng không, hàng hải, logistics và phát triển chuỗi cung ứng, hóa chất, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, dược phẩm công nghệ sinh học, y tế, du lịch, năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, giáo dục, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đang có nhu cầu mở rộng hợp tác với Ấn Độ.

Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn, có ảnh hưởng trên thị trường quốc tế và phù hợp với nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, diễn đàn đã thu hút hơn 360 đại biểu doanh nghiệp hai nước tham dự và đạt 27 thỏa thuận hợp tác. Các thỏa thuận tập trung vào xúc tiến thương mại - đầu tư, công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, hàng không, logistics hàng hải, chuyển đổi số, công nghệ cao, nông nghiệp và dịch vụ tài chính. Ngoài ra, ngay sau phiên khai mạc sẽ diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp, vì vậy số lượng thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng tiếp tục tăng. Qua đó, các cam kết này sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch và đào tạo giữa hai nước lên tầm cao mới./.

Theo baochinhphu.vn
Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra loạt Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 31, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 38, và Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AMM-AEM).
(TBTCO) - Ngay sau khi xuống sân bay tại TP. Mumbai (bang Maharashtra), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, thực hiện nghi thức rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.
(TBTCO) - Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
(TBTCO) - Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
(TBTCO) - Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka vào ngày 7 - 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
(TBTCO) - Chiều 6/5, tại Thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
