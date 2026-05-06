Việt Nam - Ấn Độ trao 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo đó, có 13 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Ấn Độ bao gồm:

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm.

Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026 - 2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch.

Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền TP. Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số.

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ).

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh toán Quốc tế NPCI, Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đất hiếm Ấn Độ (IREL).

Biên bản ghi nhớ giữa dự án Tri thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).

