Việt Nam - Ấn Độ trao 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hà My

21:41 | 06/05/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
Theo đó, có 13 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Ấn Độ bao gồm:

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm.

Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026 - 2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch.

Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền TP. Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số.

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ).

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh toán Quốc tế NPCI, Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đất hiếm Ấn Độ (IREL).

Biên bản ghi nhớ giữa dự án Tri thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).

Sau đây là một số hình ảnh trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN/dangcongsan.vn
Việt Nam Ấn Độ Hợp tác công nghệ số hợp tác du lịch văn kiện hợp tác

(TBTCO) - Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Công viên G20.
(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Sáng 6/5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi, Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.
(TBTCO) - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Giữa vòng xoáy biến động của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực về thu hút đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, thu ngân sách... Tuy vậy, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới rất lớn, nhất là về lạm phát, nhập siêu, tỷ giá...
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 /CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Chiều ngày 5/5/2026, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.
