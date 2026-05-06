Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang giai đoạn mới

22:00 | 06/05/2026
(TBTCO) - Chiều 6/5, tại Thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, Việt Nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Ấn Độ trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với hợp tác về thương mại, khoa học, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường và đưa mối quan hệ lên tầm cao mới.

Hợp tác thương mại phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 và thống nhất một số giải pháp: hợp tác sản phẩm dược sâu rộng hơn; thúc đẩy trao đổi nông sản mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng của cả hai nước; cập nhật Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ với các quốc gia ASEAN; chú trọng đến ổn định chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng; những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đất hiếm và năng lượng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh kinh tế cũng như nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của cả hai nước; ưu tiên tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính của hai bên.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ấn Độ trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của ngài Thủ tướng, Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên đánh giá cao những thành quả hơn 50 năm quan hệ song phương, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và khẳng định dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn về khu vực, thế giới và đạt thống nhất cao về ý nghĩa quan trọng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đối với cả hai nước, mong muốn tăng cường kết nối về tầm nhìn, chiến lược phát triển của hai nước nhằm ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất”, đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; nâng tầm hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định; tạo chuyển biến rõ nét trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, tháo gỡ rào cản và mở rộng thị trường; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho hợp tác, mở ra các lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, qua đó củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển được lắng nghe. Việt Nam ủng hộ Ấn Độ có vai trò và vị thế quan trọng hơn nữa tại các cơ chế đa phương, mong muốn phối hợp hiệu quả với Ấn Độ trong giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác ASEAN - Ấn Độ về hàng hải 2026; Việt Nam khuyến khích Ấn Độ kết nối hơn nữa Ấn Độ với ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn phát triển mới./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Sáng 6/5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi, Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.
(TBTCO) - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Giữa vòng xoáy biến động của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực về thu hút đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, thu ngân sách... Tuy vậy, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới rất lớn, nhất là về lạm phát, nhập siêu, tỷ giá...
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38 /CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Chiều ngày 5/5/2026, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.
(TBTCO) - Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia trong khu vực.
(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi đến Thủ đô New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
