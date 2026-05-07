Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

08:30 | 07/05/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp bà Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và các đại biểu; xúc động khi đoàn đã không quản đường xa đến thủ đô New Delhi để có cuộc gặp thân tình, mang theo những món quà biểu tượng cho tình cảm ấm áp của nhân dân Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những thành viên của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã góp những viên gạch xây nên ngôi nhà đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó sâu sắc, là tài sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ.

Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt là sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện; trong đó quan hệ giữa nhân dân hai nước tiếp tục phát triển không ngừng, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Bà Kusum Jain thay mặt Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Ấn Độ.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ những thành quả mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm tiến hành đổi mới cũng như những quyết sách chiến lược phát triển đất nước hiện nay, tin tưởng vào sự phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Bà Kusum Jain cũng khẳng định sự thán phục về quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những kết quả đạt được đã góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng chính quyền vì dân.

Tại cuộc gặp, các thành viên đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã chia sẻ sự yêu mến đất nước, con người Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, khẳng định tin tưởng, ủng hộ các quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang triển khai.

Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa và đối thoại giữa nhân dân hai nước; mong muốn hợp tác xuất bản các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam và công cuộc đổi mới của Việt Nam trong 40 năm qua cũng như trong những năm tới; mở các lớp giảng dạy tiếng Việt tại thành phố Kolkata với giáo viên là người Việt Nam; dịch các tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Hindi và từ tiếng Hindi sang tiếng Việt...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò của kênh đối ngoại nhân dân, những đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân Ấn Độ, trong đó có Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và đề nghị Hội tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Phật giáo, đổi mới sáng tạo và hợp tác địa phương.

Việc hình thành cộng đồng người Ấn Độ ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ, góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai bên trao đổi các biện pháp, tạo đột phá phát triển quan hệ hợp tác, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tán thành những đề xuất, kiến nghị của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; khẳng định tin tưởng Hội cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, lan toả cảm hứng tích cực và động lực thúc đẩy tình hữu nghị và liên kết, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển./.

Theo baochinhphu.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(TBTCO) - Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(TBTCO) - Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang giai đoạn mới

(TBTCO) - Chiều 6/5, tại Thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.
Việt Nam - Ấn Độ trao 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

(TBTCO) - Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Công viên G20.
Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
