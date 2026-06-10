Ngân hàng - Bảo hiểm

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

22:08 | 10/06/2026
(TBTCO) - Được Manulife thiết kế dành riêng cho những người mong muốn phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp và bền vững, chương trình tuyển dụng Tư vấn Tài chính - Bảo hiểm “Đại sứ Xanh Phú Quý” hỗ trợ ứng viên chuyển đổi nghề nghiệp và xây dựng năng lực tư vấn toàn diện.
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Trong bối cảnh nhu cầu hoạch định tài chính và quản lý tài sản ngày càng gia tăng, bảo hiểm nhân thọ đang trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính dài hạn của nhiều gia đình Việt.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ mới đạt khoảng 11,7%, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Trước dư địa phát triển còn lớn của thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, Manulife Việt Nam triển khai chương trình “Đại sứ Xanh Phú Quý” nhằm xây dựng thế hệ tư vấn viên chuyên nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân.

Lợi thế của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ

Khi mức độ hiểu biết và kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, yêu cầu đối với người tư vấn cũng khắt khe hơn, đặc biệt ở khả năng thấu hiểu nhu cầu, xây dựng niềm tin và đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới
Khách hàng ngày càng quan tâm đến việc hoạch định tài chính dài hạn, quản lý tài sản và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai.

Những người đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, quản lý tài sản hoặc các ngành dịch vụ cao cấp thường sở hữu nhiều lợi thế để phát triển trong nghề. Đây là nhóm nhân sự đã quen với việc xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, có kinh nghiệm tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế, đồng thời sở hữu tác phong làm việc chuyên nghiệp và tư duy lấy khách hàng làm trung tâm.

Bên cạnh đó, nền tảng kiến thức tài chính cùng kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng có nhu cầu tài chính đa dạng giúp họ nhanh chóng thích nghi với vai trò mới khi được đào tạo bài bản về bảo hiểm, hoạch định tài chính và quản lý tài sản.

Đại sứ Xanh Phú Quý: Hành trình phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

Với chương trình tuyển dụng Tư vấn Tài chính - Bảo hiểm “Đại sứ Xanh Phú Quý”, ứng viên được hỗ trợ tài chính trong 90 ngày đầu nhằm giảm áp lực khi bắt đầu hành trình mới. Đồng thời, họ được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm, hoạch định tài chính và quản lý tài sản, giúp nâng cao năng lực tư vấn theo những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới
Với chương trình “Đại sứ Xanh Phú Quý”, Manulife Việt Nam hướng tới xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho đội ngũ tư vấn hệ sinh thái công nghệ hiện đại cùng các công cụ AI hỗ trợ phân tích nhu cầu khách hàng, chuẩn bị phương án tư vấn và nâng cao hiệu quả làm việc.

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân cho từng tư vấn viên. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh ngắn hạn, chương trình hướng đến việc giúp các tư vấn viên phát triển hình ảnh chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, từ đó xây dựng uy tín và sự nghiệp bền vững trong dài hạn.

Xanh Phú Quý hỗ trợ đáp ứng nhu cầu hoạch định tài chính dài hạn

Bên cạnh chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ, các tư vấn viên tham gia chương trình còn được trang bị giải pháp bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới Xanh Phú Quý, qua đó có thêm công cụ để hỗ trợ khách hàng xây dựng các kế hoạch tài chính và quản lý tài sản trong dài hạn.

Khi điều kiện tài chính ngày càng nâng cao, nhiều khách hàng mong muốn xây dựng kế hoạch dài hạn để tích lũy, phát triển và chuyển giao tài sản cho thế hệ kế tiếp. Xanh Phú Quý được thiết kế nhằm đáp ứng những mục tiêu đó thông qua việc kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư dài hạn trong cùng một giải pháp.

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới
Xanh Phú Quý - sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới góp phần giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính trong dài hạn.

Giải pháp này giúp đội ngũ tư vấn có thể kết nối nhu cầu bảo vệ tài chính với các mục tiêu tích lũy, tăng trưởng tài sản và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng giúp đội ngũ tư vấn tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ: “Với chương trình ‘Đại sứ Xanh Phú Quý’, chúng tôi mong muốn phát triển một thế hệ tư vấn viên chuyên nghiệp hơn, được đào tạo bài bản hơn nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành bảo hiểm sẽ thuộc về những đội ngũ tư vấn có khả năng tạo dựng niềm tin và đồng hành lâu dài cùng khách hàng”./.

Hồng Chi
Từ khóa:
Đại sứ Xanh Phú Quý tư vấn tài chính

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