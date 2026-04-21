Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Mai Tấn

09:58 | 21/04/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phân hóa và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng.
Theo đó, tổng doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 697,1 tỷ đồng, tăng hơn 106% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của hoạt động tự doanh và cho vay.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 327,9 tỷ đồng, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 224,9 tỷ đồng, tăng khoảng 70%; hoạt động môi giới ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 97,9 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính ghi nhận mức tăng trưởng cao, đạt 19,5 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng của BSC.

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026. Ảnh: T.L

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của BSC đạt 117,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với quý I/2025, lợi nhuận sau thuế đạt 88,8 tỷ đồng, tăng gần 9,5%. Kết quả này cho thấy BSC duy trì đà tăng trưởng trước diễn biến chung của thị trường gặp nhiều áp lực.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản của BSC đạt hơn 18.163 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm, trong đó quy mô danh mục tài sản tài chính tiếp tục được mở rộng.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy BSC hoạt động hiệu quả với mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu, hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đây được xem là cơ sở để công ty tiếp tục tận dụng cơ hội thị trường trong các quý tiếp theo./.

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

(TBTCO) - Mặc dù đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục, VPBankS đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức, nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ kinh doanh.
(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy nhiên, chênh lệch âm mở rộng, nhà đầu tư trên sàn phái sinh thận trọng hơn khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm.
(TBTCO) - Sau chuỗi 7 phiên liên tục mua ròng, khối ngoại quay đầu chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) xác lập mức cao mới.
(TBTCO) - Kế hoạch kinh doanh nhóm VN30 ghi nhận không ít doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trên 20%. Sự phân hoá mạnh mẽ trong triển vọng kinh doanh đang phần nào phản ánh lên diễn biến cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/4) khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến giằng co, trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, thanh khoản thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 18 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - VN-Index hồi phục mạnh từ đáy cuối tháng 3. Cùng đó, theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình, một số chỉ báo dài hạn và dòng vốn toàn cầu phát tín hiệu tích cực.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu 326 tỷ đồng, tăng 57%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
