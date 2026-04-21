Theo đó, tổng doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 697,1 tỷ đồng, tăng hơn 106% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của hoạt động tự doanh và cho vay.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 327,9 tỷ đồng, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 224,9 tỷ đồng, tăng khoảng 70%; hoạt động môi giới ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 97,9 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính ghi nhận mức tăng trưởng cao, đạt 19,5 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng của BSC.

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026. Ảnh: T.L

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của BSC đạt 117,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với quý I/2025, lợi nhuận sau thuế đạt 88,8 tỷ đồng, tăng gần 9,5%. Kết quả này cho thấy BSC duy trì đà tăng trưởng trước diễn biến chung của thị trường gặp nhiều áp lực.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản của BSC đạt hơn 18.163 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm, trong đó quy mô danh mục tài sản tài chính tiếp tục được mở rộng.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy BSC hoạt động hiệu quả với mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu, hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đây được xem là cơ sở để công ty tiếp tục tận dụng cơ hội thị trường trong các quý tiếp theo./.