Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Thị trường chứng khoán cơ sở nối tiếp đà hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Hôm nay (10/6), VN30-Index tăng 9,05 điểm (+0,46%) lên 1.960,97 điểm, với 22 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 5 mã giảm. Dòng tiền cải thiện ở nhóm ngân hàng trong phiên sáng, trước khi lan tỏa sang nhóm Vingroup, bán lẻ và thực phẩm vào cuối phiên, giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến khi đóng cửa.

Dù vậy, giá trị giao dịch vẫn chưa hồi phục đáng kể. Tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi VN30-Index đang tiến gần vùng kháng cự quanh 1.975 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất của tháng 5/2026.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch cũng hồi phục chậm. Thanh khoản trên thị trường phái sinh nhích tăng gần 0,7% so với hôm qua. Tổng cộng, có 187.300 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2025 (41I1G6000) chuyển nhượng trong phiên.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ tăng nhẹ, khi các nhà đầu tư gia tăng các vị thế mua trong phiên và nghiêng về khả năng VN30-Index biến động trong biên độ hẹp. Chiến lược phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở tiếp tục được ưu tiên trong bối cảnh chỉ số đang kiểm định vùng kháng cự quanh 1.975 điểm.

Chênh lệch dương xuất hiện trở lại tại hợp đồng tương lai 41I1G6000. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Giá hợp đồng tương lai 41I1G6000 đóng cửa tại 1.961,5 điểm, tăng 0,56% so với phiên trước và cao hơn chỉ số cơ sở 0,53 điểm. Trong khi đó, chênh lệch tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn vẫn duy trì trạng thái âm do mức hồi phục khiêm tốn. Mức chênh lệch âm từ 3,27 điểm đến 5,07 điểm so với chỉ số cơ sở.

Với việc hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất chuyển sang chênh lệch dương, tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể so với các phiên trước. Tuy nhiên, việc các hợp đồng kỳ hạn dài giao dịch dưới chỉ số cơ sở cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng và cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi kỳ vọng vào một nhịp phục hồi bền vững của VN30./.