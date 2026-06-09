Chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

17:08 | 09/06/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Điền Phát Land, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương và Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương vừa bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
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Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Điền Phát Land số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này không công bố một số báo cáo định kỳ liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và báo cáo tài chính bán niên năm 2025; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều báo cáo tài chính, báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và các thông tin liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ngoài ra, Thanh tra UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp đã chậm gửi nội dung công bố thông tin cho HNX từ 10 ngày trở lên đối với hàng loạt báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu và báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, công ty này còn chậm công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORECH2135001./.

Tấn Minh
Từ khóa:
công bố thông tin trái phiếu xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán

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