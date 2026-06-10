Thời sự

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Hà My

Hà My

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22:05 | 10/06/2026
(TBTCO) - Sau hai ngày làm việc sôi nổi, chiều ngày 10/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN.
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Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN ASEAN hướng tới vai trò kiến tạo các xu thế toàn cầu

Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 quy tụ hơn 1.200 đại biểu - một con số kỷ lục, bao gồm lãnh đạo của các quốc gia thành viên và đại biểu đại diện cho các đối tác đối thoại của ASEAN. Với chủ đề “Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”, Diễn đàn đã khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN.

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: LV

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu bật 7 điểm nhấn của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Đầu tiên, những vấn đề được đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác. Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 được xây dựng để trao đổi về những vấn đề mới nổi và dài hạn. Ông nhấn mạnh: “Những vấn đề chúng ta đã chứng kiến và lắng nghe trong hai ngày vừa qua chính là những vấn đề chúng ta đã khéo léo lồng ghép trong chương trình nghị sự và là ưu tiên cao của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, của cộng đồng, cũng như trong quan hệ với các đối tác”.

Thứ hai, AFF 2026 có nhiều điểm mới. Năm nay, Hội nghị Lãnh đạo thành phố ASEAN, Tọa đàm giữa đại diện chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN, những phiên trao đổi với thanh niên và của khu vực tiểu vùng Mekong lần đầu tiên được tổ chức.

Những sự kiện này giúp ASEAN có thể nuôi dưỡng những liên kết giữa con người, giao lưu con người để xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm và hướng tới người dân.

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN
Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 quy tụ hơn 1.200 đại biểu - một con số kỷ lục. Ảnh: LV

Thứ ba, những trao đổi trong Diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để có thể báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc. Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển. Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng AI bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những ý tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”.

Để chuyển dịch vai trò và vị trí của các quốc gia thành viên ASEAN trong các chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thúc đẩy hài hòa các chính sách công nghiệp với các cơ chế, chính sách trên toàn thế giới, các diễn giả đã nói về yêu cầu cần có sự cân bằng năng động trong bối cảnh bất ổn khó lường về địa chính trị hiện nay.

Thứ tư, qua trao đổi, tinh thần cộng đồng đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo, các nhà học giả, các đại biểu thanh niên đã cho thấy rằng, chúng ta đều quan tâm sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển.

Thứ năm, các đại biểu cũng đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của Hiệp hội. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn, cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được những tiến triển của ASEAN trong những năm qua.

Thứ sáu, Diễn đàn đã cho thấy điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của ASEAN, các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn. ASEAN cũng cần phải hội nhập sâu hơn và không quay lưng lại với những nỗ lực chung. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi chúng ta phải có hành động tích cực hơn, chủ động hơn.

Thứ bảy, sau 3 kỳ tổ chức, Diễn đàn đã trở thành một nền tảng ngày càng quan trọng để thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng nằm ngoài khu vực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, nhiều đại biểu cùng chia sẻ niềm tin rằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã mang lại một cảm giác vô cùng lạc quan về tương lai. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của những thành tựu và câu chuyện thành công mà ASEAN đã đạt được. Chúng ta cũng được trang bị với những ý tưởng mới và những khuyến nghị hành động rất cụ thể có thể giúp ASEAN và Diễn đàn Tương lai ASEAN trở thành một diễn đàn thực sự năng động cho khu vực”.
Hà My
Từ khóa:
Diễn đàn tương lai ASEAN diễn đàn asean

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