Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Việt Nam và ASEAN

Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau cho biết, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, ông thay mặt Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rubio để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung.

Theo Thứ trưởng Christopher Landau, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến thực sự phi thường, trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện - phản ánh chiều sâu, bề rộng và tham vọng của mối quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đức Thanh

Quan hệ đối tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đang đạt được những tiến bộ đáng kể trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên: ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân - nền tảng của bất kỳ tình hữu nghị lâu dài nào.

Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Đây không chỉ là lời nói suông, mà là nguyên tắc cốt lõi thúc đẩy quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với Việt Nam và định hướng mọi chính sách, chương trình của Hoa Kỳ, Thứ trưởng Christopher Landau nói.

Theo ông, quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc và củng cố an ninh, ổn định cho khu vực - yếu tố then chốt đối với sự thịnh vượng toàn cầu.

Thứ trưởng Christopher Landau cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn, cả ở khu vực lẫn trên trường quốc tế. Sự tham gia của Việt Nam là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình Gaza thể hiện cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

“Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Hoa Kỳ ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN và cam kết hợp tác với Việt Nam trên cơ sở song phương, hướng tới những ưu tiên khu vực chung của chúng ta” - Thứ trưởng Christopher Landau khẳng định.

Mong muốn trở thành một đối tác vững mạnh của ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ ASEAN và muốn trở thành một đối tác vững mạnh của ASEAN.

Chia sẻ các cơ hội hợp tác mà hai bên có thể đẩy mạnh trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, hơn 6.000 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động trên khắp khu vực ASEAN. Hoa Kỳ tự hào đã đàm phán nhiều thỏa thuận thương mại với các nước ASEAN, đồng thời đang làm việc với nhiều đối tác thương mại khác để đặt nền móng cho một trật tự thương mại tốt hơn, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, công bằng và cân bằng thương mại.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ ASEAN và muốn trở thành một đối tác vững mạnh của ASEAN. Ảnh: Đức Thanh

Về năng lượng, theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã nêu bật sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn năng lượng. Hoa Kỳ mong muốn hợp tác để giúp các quốc gia thành viên ASEAN không chỉ vượt qua tình hình hiện tại, mà còn hỗ trợ an ninh và khả năng phục hồi năng lượng dài hạn.

Ông cho biết, Hoa Kỳ đang thực hiện các bước quyết định để thúc đẩy ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu, tăng cường xuất khẩu khí hóa lỏng (LPG) và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhanh nhất có thể. Thực tế, Hoa Kỳ đã gửi thành công các lô hàng dầu thô và LPG tới Philippines để giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hoa Kỳ cũng mong muốn tiếp tục hợp tác với ASEAN trong việc mở rộng Lưới điện ASEAN để đảm bảo tiếp cận năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn.

Về kỹ thuật số, Thứ trưởng Christopher Landau chia sẻ, Hoa Kỳ tự hào là đối tác được lựa chọn của ASEAN về các vấn đề kỹ thuật số. Hoa Kỳ mong đợi việc hoàn thành và thực thi Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN đầy tham vọng và tiêu chuẩn cao để có thể thúc đẩy tương lai kinh tế của cả doanh nghiệp Hoa Kỳ lẫn ASEAN.

Về trí tuệ nhân tạo (AI), ông nhấn mạnh, AI là công nghệ có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công, mở rộng tiếp cận giáo dục và tăng cường hệ thống y tế khắp ASEAN. Là nước dẫn đầu trên toàn bộ chuỗi công nghệ AI, từ vi mạch đến phần mềm, ứng dụng và sau Hội nghị Bộ trưởng AI Hoa Kỳ - ASEAN đầu tiên hai tuần trước, Hoa Kỳ muốn tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác với ASEAN về phát triển AI theo tinh thần cởi mở và hợp tác.

Khẳng định cam kết dài hạn của Hoa Kỳ đối với ASEAN

Trả lời câu hỏi về vị trí của ASEAN trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau khẳng định, ông là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ từng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN, điều này thể hiện cam kết dài hạn của Hoa Kỳ đối với ASEAN.

“Khu vực này sẽ đóng góp một tỷ lệ rất lớn cho toàn bộ sự phát triển kinh tế thế giới trong thời gian tới và Hoa Kỳ muốn là một phần trong câu chuyện của các bạn. Không phải ngẫu nhiên khi cả Tổng thống Trump lẫn Ngoại trưởng Rubio đều đến thăm khu vực này trong năm đầu tiên nhậm chức. Điều đó cho thấy cam kết của chúng tôi với khu vực ASEAN cả ở cấp độ đa phương lẫn song phương” - ông Christopher Landau khẳng định.

Ông cũng đề cập đến sự năng động kinh tế của khu vực và vấn đề duy trì vị thế kinh tế của Hoa Kỳ tại ASEAN với các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh như năng lượng, công nghệ số.

Về vấn đề tái cân bằng thương mại, ông cho biết, Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường xuất khẩu sang ASEAN. Theo ông, ASEAN đã là một cường quốc xuất khẩu, nhưng sự tăng trưởng của các thị trường nội địa mở ra những dư địa mới cho việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ.

Trả lời câu hỏi về việc đảm bảo sự nhất quán trong cam kết của Hoa Kỳ với ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định, mối quan hệ quốc tế qua các nhiệm kỳ chính quyền Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng là đường thẳng, nhưng xu hướng luôn là hướng tới sự gắn kết ngày càng sâu sắc hơn và ông không thấy điều đó sẽ thay đổi trong tương lai.