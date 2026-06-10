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Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

07:00 | 10/06/2026
Giá cà phê hôm nay (10/6) đồng loạt tăng từ 300 - 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 85.000 - 85.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều tuần biến động.
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Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay đồng loạt tăng trở lại. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Sau chuỗi ngày đi xuống kéo dài, thị trường cà phê nội địa đã ghi nhận tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch sáng 10/6 khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại.

Khảo sát tại các địa phương trọng điểm cho thấy, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.000 - 85.600 đồng/kg, tăng từ 300 - 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng thêm 300 đồng/kg, lên 85.600 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 400 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 85.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa phục hồi phần nào giúp tâm lý người trồng cà phê ổn định hơn sau hai tuần liên tiếp chứng kiến giá giảm mạnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao hồi đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa giữa hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 17 USD/tấn, tương đương 0,51%, lên mức 3.333 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng mạnh hơn 27 USD/tấn, đạt 3.260 USD/tấn.

Đây được xem là phiên phục hồi đáng chú ý sau khi giá Robusta giảm hơn 5% trong tuần trước và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tuần.

Trái ngược với London, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục suy yếu. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm thêm 0,6 US cent/pound, xuống còn 245,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 0,45 US cent/pound, còn 241,65 US cent/pound.

Như vậy, giá cà phê Arabica đã giảm liên tiếp 6 phiên và hiện dao động quanh vùng thấp nhất trong khoảng 19 tháng trở lại đây.

Giá tiêu trong nước ổn định

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Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Bước sang phiên giao dịch ngày 10/6, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều tuần biến động. Theo khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với những ngày trước đó.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hiện được giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 137.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp thu mua, thị trường hiện chưa xuất hiện động lực mới đủ mạnh để tạo ra biến động đáng kể về giá. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều nông hộ vẫn giữ tâm lý thận trọng, hạn chế bán ra khi giá chưa đạt kỳ vọng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định tại các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.091 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giao dịch quanh mức 6.025 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.151 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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