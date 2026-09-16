Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
14:49 | 16/09/2026
(TBTCO) - Hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm được ghi nhận cho giai đoạn 2026 - 2027 cùng 350 phiên kết nối 1:1 ngay trong ngày khai mạc đang mở ra cơ hội tiếp cận dự án, tìm kiếm đối tác và mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp.
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Ngày 16/9, chuỗi triển lãm quốc tế Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 khai mạc tại Hall 8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của 300 thương hiệu trong nước và quốc tế trên diện tích 10.000 m², tập trung vào các lĩnh vực phục vụ đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy công nghiệp.

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm
Sự kiện diễn ra từ ngày 16 - hết 18/9/2026. Ảnh: HA

Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị nhu cầu mua sắm được ghi nhận cho giai đoạn 2026 - 2027 đã vượt 1.000 tỷ đồng. Nhu cầu tập trung vào vật liệu, thiết bị và các hệ thống kỹ thuật phục vụ đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy.

Đây được xem là nguồn nhu cầu đáng chú ý đối với các doanh nghiệp cung ứng trong bối cảnh đầu tư công nghiệp, công nghệ cao và phát triển hạ tầng sản xuất kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về thiết bị, công nghệ và các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu.

Ngay trong ngày khai mạc, 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng được triển khai. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm tại gian hàng, các cuộc gặp tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng dự án, từ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi cung cấp, tiến độ đến năng lực triển khai và khả năng đáp ứng của nhà cung cấp.

Các chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn có thể khảo sát đồng thời nhiều nhóm giải pháp, từ xây dựng, kết cấu, vật liệu, cơ điện (MEP), phòng cháy chữa cháy, điện - năng lượng, tự động hóa đến HVAC, phòng sạch, kiểm soát môi trường và các hệ thống phục vụ nhà máy công nghệ cao.

Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch INTECH Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức, cho rằng với những công trình có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, việc lựa chọn giải pháp không chỉ dựa trên thông số của từng sản phẩm mà còn phải tính đến vật liệu, công nghệ, mức độ phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả vận hành lâu dài.

Theo ông Cao Đại Thắng, việc chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn có cơ hội trực tiếp khảo sát, trao đổi với nhiều nhà cung cấp giúp quá trình tìm kiếm và lựa chọn giải pháp sát hơn với yêu cầu thực tế của dự án.

Cùng với kết nối theo nhu cầu mua sắm, chương trình Leadership Connect 2026 tạo không gian để lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội, chủ đầu tư và tổng thầu trao đổi về định hướng đầu tư, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác dài hạn.

Ông Trần Văn Minh, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA), cho biết chương trình hướng tới những kết nối có giá trị thực chất, giúp các bên hiểu rõ nhu cầu của nhau và nhận diện cơ hội hợp tác từ những yêu cầu cụ thể của thị trường.

Cơ hội kinh doanh tại triển lãm tập trung vào một số lĩnh vực đang có nhu cầu đầu tư lớn như điện tử - bán dẫn, dược phẩm, thực phẩm và trung tâm dữ liệu. Trong đó, phòng sạch, HVAC, giải pháp làm mát cho Data Center và quản trị năng lượng là những chủ đề được quan tâm tại các chương trình chuyên môn.

Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 diễn ra đến hết ngày 18/9, quy tụ các thương hiệu như Midea, Danfoss Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Ingersoll-Rand Việt Nam, Kirby Đông Nam Á cùng hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, HVAC, phòng sạch và công nghiệp phụ trợ.
Song Linh
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