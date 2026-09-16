Kéo dài hiệu lực thi hành quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Tại Quyết định số 2553/QĐ-BTC ngày 15/9/2026, Bộ Tài chính công bố Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày Nghị định thay thế Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành cho đến khi Thông tư thay thế Thông tư số 57/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Quyết định nêu rõ, trong thời gian Thông tư số 57/2022/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực, mà Nghị định thay thế Nghị định số 148/2021/NĐ-CP hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2026./.