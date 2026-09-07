Chính sách tài chính

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
19:51 | 07/09/2026
(TBTCO) - Ngày 4/9/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã ký ban hành Thông tư số 131/2026/TT-BTC quy định về danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý.
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Thông tư số 131/2026/TT-BTC quy định chi tiết danh mục hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý, áp dụng đối với tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến các khâu nhập, xuất, bảo quản và sử dụng.

Theo đó, Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý bao gồm:

Nhóm lương thực và thực phẩm thiết yếu: Duy trì nguồn thóc tẻ và gạo tẻ trắng các loại. Đây là “lá chắn” an ninh lương thực tối cao, bảo đảm viện trợ kịp thời cho nhân dân vùng lũ lụt, thiên tai hay mất mùa.

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý
Phao áo cứu sinh nằm trong danh mục hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý. Ảnh: Đức Minh

Nhóm vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn: Danh mục được phủ rộng từ thiết bị cứu sinh cơ bản (nhà bạt, phao áo, phao tròn, bè nhẹ cứu sinh) đến các phương tiện cơ giới chuyên dụng như xuồng (tàu) cao tốc các loại, máy bơm nước chữa cháy (trang thiết bị đồng bộ), máy phát điện các loại.

Đặc biệt, ưu tiên các công nghệ cứu nạn hiện đại như máy khoan phá bê tông, thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, thiết bị phóng dây cứu hộ.

Nhóm muối trắng: Tiếp tục duy trì nguồn muối ăn dự trữ.

Nhóm hệ thống sản xuất; hệ thống lưu trữ; hệ thống truyền dẫn, phát sóng và phân phối (bao gồm xe truyền hình lưu động, séc phát sóng, tổng khống chế), nhằm bảo đảm kênh thông tin liên lạc quốc gia luôn thông suốt trong mọi tình huống khủng hoảng.

Thông tư cũng quy định rõ điều khoản chuyển tiếp đối với số hàng dự trữ quốc gia hiện hữu đang lưu kho. Theo đó, các vật tư kim loại đen (như thép, thép dầm cầu) và kim loại màu (như chì) do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý trước đây sẽ tiếp tục được triển khai bảo quản, chuyển giao theo đúng quy trình nghiệp vụ nhằm tránh lãng phí và đứt gãy nguồn lực.

Thông tư số 131/2026/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký (4/9/2026)./.

Đức Minh
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