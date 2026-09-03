Chính sách tài chính

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Hà Phương

Hà Phương

20:07 | 03/09/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2026/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2026.
aa

Thông tư số 127/2026/TT-BTC quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng qua cửa khẩu cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa.

Về chỉ tiêu thông tin khai báo đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, Thông tư quy định rõ chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng qua cửa khẩu cảng biển; tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường thủy nội địa; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ; tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt lần lượt tại các phụ lục I; II; III; IV; V.

Về mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng trong trường hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia gặp sự cố, Thông tư số 127/2026/TT-BTC quy định:

Mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng qua cửa khẩu cảng biển: thực hiện theo mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP, Nghị định số 74/2023/NĐ-CP, Nghị định số 34/2025/NĐ-CP và tại Phụ lục VI Thông tư này.

Các mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ; tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt được quy định lần lượt tại các phụ lục VII; VIII; IX.

Mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường thủy nội địa: thực hiện theo Mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP, Nghị định số 74/2023/NĐ-CP, Nghị định số 34/2025/NĐ-CP và tại Phụ lục X Thông tư này.

Thông tư số 127/2026/TT-BTC nêu rõ, việc áp dụng các thủ tục hành chính và thời điểm thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện theo công bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tiếp nhận chỉ tiêu thông tin khai báo và xử lý, phản hồi kết quả, thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quản lý phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực./.

Hà Phương
Từ khóa:
mẫu chứng từ chỉ tiêu thông tin thủ tục xuất nhập cảnh Thông tư số 127/2026/TT-BTC

Bài liên quan

Cảm nhận thủ tục xuất nhập cảnh, hoàn thuế ở xứ sở Kim Chi

Cảm nhận thủ tục xuất nhập cảnh, hoàn thuế ở xứ sở Kim Chi

Ngày 16/4: Giao lưu trực tuyến về thủ tục xuất nhập cảnh trên Báo Hải quan điện tử

Ngày 16/4: Giao lưu trực tuyến về thủ tục xuất nhập cảnh trên Báo Hải quan điện tử

Dành cho bạn

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Đọc thêm

Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

(TBTCO) - Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, mở rộng không gian cho hải quan số, quản lý thương mại điện tử và đơn giản hóa thủ tục. Ngay trước thời điểm Luật có hiệu lực, Cục Hải quan đã chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn, khảo sát thực tiễn hoạt động tại cửa khẩu và ý kiến doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện.
Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2026/TT-BTC ngày 24/8/2026 quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.
Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 125/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 83/2024/TT-BTC và Thông tư số 34/2026/TT-BTC.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2026/TT-BTC, bổ sung quy định kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, có hiệu lực ngay từ ngày 22/8/2026.
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 1/7/2025 của Bộ Tài chính ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.
Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua chiều 24/8 đã cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi, bổ sung 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 232 thủ tục hành chính.
Hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại Việt Nam

Hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại Việt Nam

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 118/2026/TT-BTC hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/1/2027.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang