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Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:57 | 02/09/2026
(TBTCO) - Sáng 2/9, tỷ giá trung tâm neo ở 25.610 đồng. Chỉ số DXY nhích lên 99,74 điểm, đồng USD mạnh lên khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,8%, cao nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi giá dầu tăng mạnh. Cùng lúc, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ tại Anh, New Zealand và Nhật Bản, với khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng ngày 2/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục neo ở mức 25.610 đồng. Tương tự, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối duy trì mức niêm yết của phiên cuối tuần trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD vừa giảm mạnh 110 đồng ở cả hai chiều, xuống giao dịch quanh 25.820 - 25.870 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng 2/9 nhìn chung duy trì ổn định, tiếp tục giữ nguyên mặt bằng niêm yết của phiên cuối tuần trước.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 2/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với cuối tuần trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,07% lên 99,74 điểm.

Đồng USD mạnh lên trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu cùng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ dai dẳng và các ngân hàng trung ương có thể phải tiếp tục nâng lãi suất.

Làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,8%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Cùng lúc, giá dầu thô WTI tăng vọt vượt 90 USD/thùng, lên 91,6 USD/thùng, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Diễn biến này khiến áp lực lạm phát quay trở lại, qua đó củng cố kỳ vọng mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng.

Tại Anh, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ cũng tăng đáng kể. Thị trường hiện định giá khoảng 32 điểm cơ bản tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) từ nay đến cuối năm, trong đó xác suất BoE nâng lãi suất vào tháng 11 ở gần 70%. Khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 2 cũng được định giá khoảng 80%.

Tương tự, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) được kỳ vọng nâng lãi suất cơ bản (OCR) thêm 25 điểm cơ bản, từ 2,5% lên 2,75% trong cuộc họp ngày thứ tư. Giới phân tích dự báo quyết định lần này có thể nhận được sự đồng thuận cao hơn so với cuộc họp tháng 7. Đồng NZD vì vậy được dự báo biến động mạnh, khi thị trường tập trung vào tín hiệu của RBNZ về lộ trình chính sách trong bối cảnh bất ổn từ xung đột Trung Đông.

Ở châu Á, tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh 160,25 - 160,3, gần mức cao nhất kể từ ngày 31/7. Làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên 3% lần đầu tiên kể từ năm 1996, làm gia tăng chi phí phục vụ khối nợ công lớn của nước này.

Trong khi đó, kế hoạch tăng mạnh đầu tư của Chính phủ Nhật Bản làm dấy lên lo ngại về triển vọng tài khóa dài hạn, tạo thêm sức ép lên đồng yên.

Ở chiều ngược lại, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất đang gia tăng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ ủng hộ các biện pháp tiền tệ quyết liệt nhằm ứng phó với đồng yên yếu, qua đó, củng cố khả năng BoJ tiếp tục thắt chặt chính sách.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda và ông Bessent cũng đã có cuộc trao đổi bên lề hội nghị G20 hôm thứ ba, song không công bố chi tiết nội dung. Ông Ueda từ chối bình luận về việc thị trường đang định giá xác suất cao BoJ sẽ nâng lãi suất trong tháng 9./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 02/09/2026 10:30

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Cập nhật: 02/09/2026 10:30

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