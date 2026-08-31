Giá vàng hôm nay ngày 31/8: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới giao dicj ở mức 4.459 USD/ounce, tăng nhẹ so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,1 triệu đồng/lượng.

Dù nhích nhẹ, giá vàng vẫn cách xa mốc 4.700 USD/ounce sau những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 28/8, kim loại quý có thời điểm giảm sâu, rời xa vùng đỉnh hơn ba tháng được thiết lập vào đầu tuần, khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ gia tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến của thị trường vàng còn chịu tác động từ số liệu mới nhất về tâm lý người tiêu dùng Mỹ và kỳ vọng lạm phát ngắn hạn. Theo công bố mới đây, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đạt 51,7 điểm. Mức này cao hơn dự báo, nhưng giảm khoảng 6% so với tháng trước và thấp hơn khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người tiêu dùng Mỹ tiếp tục lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trong bối cảnh bất ổn chính sách kéo dài, bao gồm xung đột tại Iran, họ cũng dự báo giá xăng tiếp tục tăng trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Bên cạnh áp lực lên chi tiêu, vốn giữ vai trò quan trọng trong đánh giá về nền kinh tế, người tiêu dùng ngày càng lo ngại triển vọng của một số lĩnh vực khác cũng có thể suy yếu.

Về triển vọng giá vàng, các chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, nếu Fed tăng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, giá vàng có thể chịu thêm áp lực. Tuy nhiên, nếu lợi suất tăng quá nhanh, làm gia tăng lo ngại về nợ công và sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ, dòng tiền trú ẩn có thể quay trở lại thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 30/8, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng miếng tại DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 145,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ, giá mua - bán cùng ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.