Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.166 USD/ounce, thấp hơn gần 4 USD so với mức 4.170 USD/ounce ghi nhận vào sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 131 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

BlackRock Inc., công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh nhiều chính phủ đang gánh nợ lớn và thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Theo nhận định này, các công ty khai thác vàng và cổ đông có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu doanh nghiệp dành vốn để mở rộng năng lực sản xuất.

Ông Evy Hambro - người đứng đầu bộ phận đầu tư theo chủ đề và ngành tại BlackRock, bày tỏ thất vọng trước việc các công ty khai thác vàng phân bổ vốn thiếu thận trọng cho các chương trình mua lại cổ phiếu trong khoảng 18 tháng qua. Ông cho rằng một số chương trình được thông qua mà không có quy trình đánh giá thực sự.

Thay vì cam kết với các chương trình mua lại cổ phiếu được thiết kế cứng nhắc và tốn kém, các doanh nghiệp nên giữ sự linh hoạt để nắm bắt cơ hội trên thị trường, ông Hambro nhận định. BlackRock đánh giá xu hướng dài hạn của giá vàng vẫn đi lên, dù giá kim loại quý này có thể biến động trong ngắn hạn theo những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ và lãi suất.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 16/10, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 138,8 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên lần lượt ở ngưỡng 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng và 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.