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Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:31 | 20/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm khoảng 23 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước biến động trái chiều, với mức điều chỉnh khác nhau giữa các thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được giao dịch quanh 4.143 USD/ounce, thấp hơn khoảng 23 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 130,38 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều
Giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường cân nhắc tác động của lạm phát dai dẳng, giá năng lượng tăng và khả năng Fed điều chỉnh lãi suất. Dù vậy, lượng vàng nắm giữ tại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vẫn đi lên, còn một số chuyên gia cho rằng những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý chưa suy yếu.

Theo báo cáo của nhóm phân tích kim loại quý Heraeus, giá vàng có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Phản ứng ban đầu khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Áp lực bán sau đó giảm bớt khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp dự kiến ngày 28/10 suy yếu. Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi, trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn là điểm đáng chú ý giữa những biến động này. Số liệu Bloomberg do Heraeus dẫn lại cho thấy lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF đạt 101,3 triệu ounce vào ngày 8/10, cao nhất từ đầu năm 2026 và tăng 5,3% so với mức thấp ghi nhận ngày 20/7. Theo các chuyên gia Heraeus, diễn biến này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ hoặc mua thêm vàng khi giá giảm, với kỳ vọng giá có thể phục hồi.

Heraeus đồng thời lưu ý cần thận trọng khi đánh giá những thay đổi trong cơ cấu dự trữ vàng của ngân hàng trung ương. Chẳng hạn, kế hoạch giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của Kazakhstan chủ yếu nhằm tái cân bằng danh mục, chưa đủ cơ sở để kết luận nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương đang đảo chiều.

Ông Matthew Piggott - Giám đốc phụ trách vàng và bạc của Metals Focus, nhận định đợt điều chỉnh vừa qua chưa đồng nghĩa thị trường bước vào một chu kỳ giảm giá kéo dài. Hoạt động mua vàng của các tổ chức đầu tư và ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ giá, nhất là khi vàng lùi về gần 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông, giá năng lượng cao và áp lực lạm phát có thể khiến quá trình phục hồi chậm lại.

Trong dài hạn, Metals Focus dự báo giá vàng bình quân có thể đạt 5.330 USD/ounce trong năm 2027 và tiến sát 6.000 USD/ounce vào quý IV/2027. Đây là dự báo của tổ chức nghiên cứu, không phải mức giá chắc chắn sẽ đạt được. Trước mắt, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed vẫn là những yếu tố chi phối thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 19/10, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở ngưỡng 139,6 - 143,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch ngưỡng 138,8 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

SJC cũng giảm 700.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 20/10/2026 07:00

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Cập nhật: 20/10/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30