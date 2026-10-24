Xã hội

Hội thảo Quốc tế ICEF 2026: Thúc đẩy đổi mới giáo dục và trao quyền cho người học trong kỷ nguyên số

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
21:04 | 24/10/2026
(TBTCO) - Từ ngày 22 đến 24/10/2026, tại Ninh Bình, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) và các đối tác giáo dục, nghiên cứu trong nước, quốc tế đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế về Khoa học Giáo dục và Giảng dạy Ngoại ngữ lần thứ ba (ICEF 2026).
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Với chủ đề “Trao quyền cho người học trong kỷ nguyên số toàn cầu: Tri thức, Đổi mới sáng tạo và Tác động”, hội thảo đã quy tụ gần 300 diễn giả, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam.

Diễn đàn học thuật đa chiều và ứng dụng AI

Chủ đề năm nay nhấn mạnh rằng công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ giảng dạy mà còn cần tạo ra những cơ hội học tập mới, giúp người học phát triển tư duy độc lập, năng lực tự học, khả năng thích ứng và hợp tác trong môi trường đa văn hóa.

Hội thảo Quốc tế ICEF 2026: Thúc đẩy đổi mới giáo dục và trao quyền cho người học trong kỷ nguyên số

Hội thảo thu hút gần 300 đại biểu trong nước và quốc tế. Ảnh: Hùng Anh

Tại hội thảo, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đóng vai trò đồng tổ chức, đóng góp 4 bài báo khoa học đăng trong Kỷ yếu ICEF 2026 và hỗ trợ kỹ thuật truyền thông đa phương tiện.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển – nhấn mạnh: ICEF 2026 hướng tới việc tạo dựng diễn đàn chia sẻ chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới số, phát triển người học và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Sự kiện là cầu nối thắt chặt quan hệ hợp tác quốc tế, mở ra cơ hội triển khai các dự án nghiên cứu chung và thiết lập đối tác lâu dài.

Dấu ấn đặc biệt của ICEF 2026 nằm ở sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc tế và thực tiễn ứng dụng. Sự kiện diễn ra với chuỗi hoạt động đa dạng gồm: các phiên toàn thể, phiên tiểu ban song song, trưng bày poster và chuỗi workshop thực hành hướng dẫn ứng dụng AI trong viết báo học thuật và công bố quốc tế.

Hội thảo Quốc tế ICEF 2026: Thúc đẩy đổi mới giáo dục và trao quyền cho người học trong kỷ nguyên số
Các chuyên gia quốc tế cùng thành viên ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. Ảnh: Hùng Anh

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục, ICEF 2026 tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến đổi mới phương pháp dạy và học, phát triển năng lực người học, ứng dụng công nghệ và AI trong giáo dục, phát triển chuyên môn giáo viên, quản lý và lãnh đạo giáo dục, cũng như đổi mới giảng dạy ngoại ngữ trong môi trường số.

Các bài trình bày và thảo luận tập trung vào những vấn đề có tính thời sự như AI và tương lai giáo dục đại học, phát triển năng lực và quyền chủ động của người học, học tập và phát triển nghề nghiệp của nhà giáo, đổi mới đánh giá, chính sách ngôn ngữ và giao tiếp liên văn hóa.

Tăng cường hợp tác quốc tế bên lề hội thảo

Sự kiện thu hút nhiều diễn giả quốc tế uy tín, trong đó có Giáo sư Gina O. Gonong – nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Philippines – với bài tham luận chuyên sâu về chính sách và thực tiễn ngôn ngữ tại Philippines.

Hội thảo Quốc tế ICEF 2026: Thúc đẩy đổi mới giáo dục và trao quyền cho người học trong kỷ nguyên số

Các đại biểu đến từ Học viện Chính sách và Phát triển và Giáo sư Gina.O.Gonong - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Philippines (đứng thứ tư, bên phải). Ảnh: Hùng Anh

Trước khi tham dự hội thảo, GS. Gina O. Gonong đã có buổi làm việc chính thức tại Học viện Chính sách và Phát triển với NGƯT.PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thế Hùng cùng đại diện cán bộ và sinh viên APD.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều định hướng hợp tác thiết thực như: đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chung, tổ chức các khóa học ngắn hạn và thúc đẩy giao lưu học thuật cho giảng viên, sinh viên. Đây được coi là bước đi quan trọng giúp APD hiện thực hóa chiến lược quốc tế hóa giáo dục và thích ứng hiệu quả với xu thế hội nhập.

Sự thành công của ICEF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Học viện Chính sách và Phát triển trong việc kết nối tri thức, dẫn dắt các xu hướng đổi mới giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số./.

Đức Minh
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