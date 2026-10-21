Sửa Luật Dược: Cấm bán thuốc qua livestream

Sáng 21/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Bỏ yêu cầu mỗi cơ sở khám chữa bệnh lập một phương án giá

Một nội dung đáng chú ý được đề xuất trong dự thảo là sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chuyển từ phương thức mỗi cơ sở một hồ sơ phương án giá sang phương thức “một mức giá được xác lập theo cấp chuyên môn kỹ thuật để áp dụng cho các cơ sở đủ điều kiện thuộc cấp tương ứng”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Theo Chính phủ, cơ chế hiện hành đòi hỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải lập hồ sơ phương án giá, gửi cơ quan chủ quản xem xét trước khi gửi Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với cơ sở quy mô lớn, có hàng nghìn hoặc trên 10.000 danh mục kỹ thuật, việc lập phương án giá đòi hỏi nguồn lực đáng kể.

Trong khi đó, đối với các trạm xá, trạm y tế quân y, tổ quân dân y có quy mô rất nhỏ, yêu cầu lập hồ sơ theo cùng một quy trình với cơ sở quy mô lớn là chưa tương xứng giữa quy mô quản lý, năng lực thực hiện và khối lượng thủ tục.

Qua rà soát các hồ sơ đã thẩm định, nhiều nhóm cơ sở có cùng cấp chuyên môn kỹ thuật có mức giá đề xuất, sau khi chuẩn hóa về phương pháp và yếu tố hình thành giá, về cơ bản không khác biệt đáng kể.

Vì vậy, Chính phủ đề xuất giao Bộ Y tế định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng chung theo cấp chuyên môn. Các cơ sở khi thành lập mới hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn có thể áp dụng ngay giá đã được ban hành, không phải lập hồ sơ phương án giá để gửi phê duyệt.

Ước tính, phương án này có thể giảm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm, mới chỉ tính chi phí văn phòng phẩm và in ấn. Lợi ích quan trọng hơn là giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật.

Dự thảo cũng xác định rõ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước chỉ được quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu; giá dịch vụ không theo yêu cầu tiếp tục do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc HĐND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

Về thiết bị y tế, Chính phủ đề xuất bổ sung nguyên tắc quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, cùng các giải pháp quản lý giá, kiểm soát tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Các giải pháp gồm công khai theo lộ trình thông tin về giá và cơ sở kinh doanh; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế; áp dụng biện pháp phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Tổ chức, cá nhân thực hiện công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi; kê khai giá và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định thì không phải kê khai lại.

Cắt giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc

Đối với Luật Dược, dự thảo bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất cắt giảm thời gian công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến. Sau khi doanh nghiệp gửi hồ sơ, cơ quan quản lý cấp phiếu tiếp nhận đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được bán với giá đã công bố.

Toàn cảnh phiên họp sáng 21/10. Ảnh: Đức Thanh

Một đề xuất khác là bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử thực hiện thông qua livestream bán hàng. Theo tờ trình, thuốc là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; việc bán thuốc qua thương mại điện tử phải bảo đảm truy xuất được giao dịch điện tử và người bán hàng.

Về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo chỉ quy định các hình thức tổ chức chính, tạo sự linh hoạt khi cấp phép theo hướng cơ sở đủ điều kiện đến đâu được phép làm đến đó.

Tương ứng, Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi để thống nhất với các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, đề xuất quy định mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được liệt kê trong dự thảo; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám khu vực đáp ứng điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Đối với trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi, dự thảo điều chỉnh trách nhiệm quản lý nhà nước phù hợp với bộ máy sau sắp xếp. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật, người cao tuổi; tiếp nhận trách nhiệm quản lý nhà nước về trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây. Dự thảo bãi bỏ quy định về điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động và thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; đồng thời chỉnh lý các quy định quản lý để không có khoảng trống pháp lý sau khi bãi bỏ điều kiện mang tính “tiền kiểm”.

Bỏ tiền kiểm nhưng không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án. Nội dung dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Đức Thanh

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban cơ bản tán thành việc sửa đổi nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tán thành bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế, cơ quan thẩm tra đề nghị quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng phải gắn với yêu cầu truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Ủy ban đề nghị nghiên cứu nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh. Biên độ giá cần được quy định linh hoạt, phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai phải hài hòa giữa yêu cầu quản lý và chi phí tuân thủ.

Đối với Luật Dược, Ủy ban cơ bản tán thành nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Tuy nhiên, cần nghiên cứu giải pháp kiểm soát tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác; làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ, liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.

Với việc bãi bỏ biện pháp tiền kiểm, Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi./.