Thuế - Hải quan

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan

Song Linh

Song Linh

16:07 | 24/10/2026
(TBTCO) - Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tình với định hướng hiện đại hóa quản lý, đơn giản hóa thủ tục; đồng thời kiến nghị hoàn thiện quy định về quản lý rủi ro, kiểm tra trị giá và thời hạn xử lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
aa

Tạo “luồng xanh” cho doanh nghiệp tuân thủ tốt

Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, VCCI đánh giá, dự thảo có nhiều định hướng tích cực, tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa quản lý, ứng dụng dữ liệu và phân loại doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI đánh giá cao việc Bộ Tài chính, Cục Hải quan chủ động xây dựng dự thảo và sớm lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Hải quan (sửa đổi). Theo ông Tuấn, việc tham vấn từ sớm giúp cơ quan soạn thảo nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn, để khi Luật Hải quan (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, việc triển khai được thông suốt, sát hơn với hoạt động của doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan
Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: Cục Hải quan

Đại diện VCCI cho rằng, định hướng chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, phân tích rủi ro và mức độ tuân thủ là phù hợp với yêu cầu cải cách hiện nay. Những năm qua, thủ tục điện tử, hệ thống thông quan tự động, Cơ chế một cửa quốc gia và thanh toán thuế điện tử 24/7 đã góp phần thay đổi phương thức làm thủ tục xuất nhập khẩu. Dự thảo Nghị định là bước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát huy hiệu quả các công cụ quản lý hiện đại này.

Với quy định về thu thập, kết nối và chia sẻ dữ liệu, VCCI đề xuất phân tầng nghĩa vụ cung cấp dữ liệu theo mức độ rủi ro và đặc điểm hoạt động. Kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực có thể áp dụng để doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chế xuất, đơn vị kinh doanh cảng, kho, bãi và doanh nghiệp tự nguyện tham gia để được hưởng cơ chế thuận lợi tương ứng. Với các doanh nghiệp khác, cơ quan hải quan có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu theo biểu mẫu thống nhất khi có nhu cầu kiểm tra, xác minh cụ thể trên cơ sở dấu hiệu rủi ro.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

(Luật số 11/2026/QH16) có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Để các quy định mới sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính đang xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành, lấy ý kiến các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi.

VCCI cũng đề xuất giới hạn dữ liệu phải cung cấp ở những thông tin trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, nghĩa vụ thuế và việc tuân thủ pháp luật hải quan; đồng thời có cơ chế bảo mật và công cụ hỗ trợ trích xuất dữ liệu, hạn chế chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Đối với việc đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, tiêu chí tuân thủ càng minh bạch, quyền lợi gắn với mức độ chấp hành pháp luật càng rõ, thì doanh nghiệp càng có động lực nâng cao chất lượng quản trị, chủ động phòng ngừa rủi ro và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Với cơ chế doanh nghiệp ưu tiên, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, việc xây dựng các nhóm đối tượng và chính sách quản lý riêng là cần thiết, đồng thời đề xuất duy trì chế độ doanh nghiệp ưu tiên trên toàn quốc.

Cải cách kiểm tra trị giá, rút ngắn thời gian thông quan

Ở lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất, đại diện Công ty TNHH INTCO (Thanh Hóa) ghi nhận, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan có nhiều điều chỉnh tích cực, trong đó có định hướng thống nhất cách thức quản lý và tăng cường xử lý hồ sơ tại cơ quan hải quan trước khi quyết định kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp.

Về nội dung kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan, VCCI đồng tình với hướng chuyển một số nội dung xác minh sang sau thông quan. Cách làm này có thể hạn chế kéo dài thời gian xử lý tại khâu thông quan, giúp hàng hóa được giải phóng nhanh hơn khi chưa có đủ căn cứ kết luận về trị giá.

Đối với thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá, VCCI kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý. Theo VCCI, việc sớm có thông tin về mã số, xuất xứ và trị giá giúp doanh nghiệp tính toán chi phí, dự báo nghĩa vụ thuế và xây dựng phương án nhập khẩu chủ động hơn.

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng, khi hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, điều quan trọng là chính sách phải vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa thuận lợi trong thực hiện. Đồng thời, cần bảo đảm cách hiểu, cách áp dụng thống nhất giữa các địa phương. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tổ chức sản xuất và tuân thủ pháp luật.

Với doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp tuân thủ tốt, theo đại diện VCCI, có thể nghiên cứu sử dụng bảng kê và báo cáo định kỳ thay cho việc phải thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất riêng lẻ trong từng lần luân chuyển.

Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, đại diện Công ty cổ phần Sản xuất chế biến nguyên vật liệu và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh (Thanh Hóa) ghi nhận nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Hải quan. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La cũng đánh giá cao những kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan hải quan. Doanh nghiệp mong muốn các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan được rõ ràng, thống nhất trong quá trình áp dụng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật khi Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực theo hướng đơn giản hóa thủ tục, qua đó nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Tái cấu trúc thủ tục hải quan, giảm giấy tờ cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BTC 19/10/2026 công bố các thủ tục hành chính được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quyết định, 4 thủ tục được tái cấu trúc gồm: thủ tục hải quan đối với xăng dầu cung ứng xuất khẩu, tái xuất cho máy bay; thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; thủ tục điện tử đối với tàu biển chuyển từ một cảng biển Việt Nam đến cảng biển hoặc cảng thủy nội địa khác.

Điểm mới là một số giấy tờ được thay thế bằng dữ liệu khai thác từ các hệ thống quản lý nhà nước. Cụ thể, thông tin đăng ký doanh nghiệp được lấy từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thông tin căn cước công dân được đối chiếu qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Với thủ tục điện tử liên quan đến tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký tàu biển được khai thác từ cơ sở dữ liệu điện tử về tàu biển.

Việc chuyển từ yêu cầu nộp giấy tờ sang khai thác dữ liệu sẵn có giúp giảm khâu chuẩn bị hồ sơ, hạn chế cung cấp trùng lặp thông tin. Đồng thời, cơ quan quản lý có điều kiện chuẩn hóa quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, hướng tới giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan hiện đại hóa thủ tục hải quan cộng đồng doanh nghiệp luật hải quan sửa đổi hiện đại hóa quản lý

Bài liên quan

Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

Tăng tốc số hóa, Hải quan nỗ lực về đích năm 2026

Hải quan và Thuế thông tin hướng xử lý vướng mắc của doanh nghiệp ngành gỗ

Hải quan và Thuế thông tin hướng xử lý vướng mắc của doanh nghiệp ngành gỗ

Dành cho bạn

Việt Nam - Ba Lan: Thương mại khởi sắc, đầu tư chờ bứt phá

Việt Nam - Ba Lan: Thương mại khởi sắc, đầu tư chờ bứt phá

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: USD ngân hàng giảm đáng kể trong tuần, Fed trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: USD ngân hàng giảm đáng kể trong tuần, Fed trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Ngày 24/10: Giá hồ tiêu tăng phi mã, cà phê giảm mạnh

Ngày 24/10: Giá hồ tiêu tăng phi mã, cà phê giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 24/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 24/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Đọc thêm

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Cục Hải quan công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và ông Dương Xuân Sinh giữ chức Chánh Văn phòng Cục Hải quan. Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

(TBTCO) - Hải quan Khu công nghệ cao (Chi cục Hải quan khu vực II) quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với hai doanh nghiệp thép tại Tây Ninh, với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng do không chấp hành thông báo nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

(TBTCO) - Từ 14h đến 19h ngày 24/10/2026, việc trao đổi dữ liệu điện tử với Singapore qua ASW Gateway sẽ tạm thời gián đoạn đối với C/O mẫu D điện tử (e-Form D) và Tờ khai hải quan ASEAN (ACDD). Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch gửi dữ liệu, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu.
Cần hướng dẫn thống nhất về chính sách để doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

Cần hướng dẫn thống nhất về chính sách để doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

(TBTCO) - Sự thống nhất trong cách hiểu, áp dụng luật và các văn bản hướng dẫn không chỉ giúp cơ quan quản lý thuế vận hành hệ thống dữ liệu điện tử một cách mượt mà, tránh trùng lặp nghĩa vụ, mà còn là điểm tựa pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp nội địa yên tâm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỷ nguyên số.
Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp

(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế. Đồng thời phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể, bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước.
Thủ tục thuế đơn giản, hộ kinh doanh hết ngại lên doanh nghiệp

Thủ tục thuế đơn giản, hộ kinh doanh hết ngại lên doanh nghiệp

(TBTCO) - Việc áp dụng chế độ kế toán, thủ tục thuế đơn giản sẽ cắt giảm được chi phí tuân thủ trong kê khai, nộp thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Đồ chơi trẻ em nhập khẩu chậm thông quan vì chờ kiểm tra chất lượng

Đồ chơi trẻ em nhập khẩu chậm thông quan vì chờ kiểm tra chất lượng

(TBTCO) - Nhiều lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu đã đưa về bảo quản nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục thông quan do chờ kết quả kiểm tra chất lượng, khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí lưu kho. Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc lấy mẫu, thử nghiệm và cấp chứng nhận.
Doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận nỗ lực đổi mới và đồng hành của cơ quan thuế, hải quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận nỗ lực đổi mới và đồng hành của cơ quan thuế, hải quan

(TBTCO) - Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục mở rộng bảo trợ trẻ mồ côi

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục mở rộng bảo trợ trẻ mồ côi

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan

Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

Ưu đãi thuế mở cửa thị trường UAE, doanh nghiệp Việt cần làm gì để giữ thị phần?

Ưu đãi thuế mở cửa thị trường UAE, doanh nghiệp Việt cần làm gì để giữ thị phần?

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed