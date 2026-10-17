Hải quan khu vực XII lan tỏa sáng kiến số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XII cho biết, thực hiện Kế hoạch số 2359/KH-HQKV12 ngày 26/8/2026, Chi cục Hải quan khu vực XII tổ chức cuộc thi "Hải quan khu vực XII - cải cách, chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp”, nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, lan tỏa những sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng lực lượng Hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch.

Công chức Hải quan KCN Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu thông tin trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hồng Vy

Cuộc thi còn hướng đến xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, tận tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các tác phẩm không chỉ phản ánh việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, nghiệp vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 15/10/2026 đến ngày 22/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XII đăng tải các tác phẩm dự thi trên Fanpage của đơn vị, tạo điều kiện để công chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và người dân theo dõi, tương tác, bình chọn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số.

14 tác phẩm dự thi - 14 góc nhìn về đổi mới và phục vụ. Các tác phẩm dự thi mang đến những góc nhìn đa dạng, từ hành trình phát triển của lực lượng Hải quan, đổi mới phương thức điều hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến cải tiến quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp.

Điểm nhấn là các giải pháp công nghệ gắn trực tiếp với yêu cầu cải cách thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Nhiều sáng kiến hướng đến giải quyết những vướng mắc cụ thể trong quá trình làm thủ tục. Nổi bật, tác phẩm “Vụ án chữ ký thất lạc - AI vào cuộc” của Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi giới thiệu giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ đối chiếu chữ ký trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giúp rút ngắn thời gian tra cứu, hỗ trợ công chức xử lý hồ sơ hiệu quả hơn.

Trong khi đó, “Chạm là tỏ - Rõ niềm tin” của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng khai thác Zalo Official Account để doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ, xác định khâu xử lý, công chức thụ lý và gửi nội dung cần giải đáp. Cách tiếp cận này góp phần tăng tính minh bạch, giảm thời gian liên hệ trực tiếp và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục.

Tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang, việc tích hợp mã QR trên bảng hướng dẫn giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tra cứu thủ tục hành chính, văn bản pháp luật và quy định khai báo hàng hóa, phương tiện vận tải. Còn sáng kiến hỗ trợ trừ lùi C/O điện tử tại Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà hướng đến giảm thao tác, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Không chỉ tập trung vào công nghệ phục vụ nghiệp vụ, cuộc thi còn giới thiệu giải pháp “Giao ban số - Kết nối dữ liệu, đổi mới điều hành”, hướng tới số hóa quy trình giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trên cùng một nền tảng. Các tác phẩm khác phản ánh việc khai thác dữ liệu phục vụ phân tích rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm soát tại cửa khẩu, đồng thời đổi mới cách hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp.