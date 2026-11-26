Sáng ngày 26/11, Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Hải quan tổ chức tọa đàm “Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ – Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phía Nam, các chuyên gia, hiệp hội và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại tọa đàm, các nhãn hàng trưng bày sản phẩm mẫu, giúp đại biểu trực tiếp quan sát và nhận diện, phân biệt hàng thật với hàng giả, hàng nhái. Ảnh: Lạc Nguyên

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính cho rằng, hàng giả, hàng lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ làm méo mó môi trường cạnh tranh, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin đối với thương hiệu và hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 10 tháng năm 2026, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 122.888 vụ vi phạm. Trong đó, có 10.724 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng lậu; 102.715 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 9.449 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 18.313,829 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9.647 tỷ đồng. Các lực lượng cũng đã khởi tố 2.278 vụ án với 3.968 đối tượng.

Riêng trong lĩnh vực Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/10/2026), cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Hải quan đã khởi tố 21 vụ và chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 135 vụ. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ khởi tố tăng 31,2%, số vụ chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố tăng 35%.

Một trong những phương thức được các đối tượng sử dụng là lợi dụng luồng thông quan điện tử để khai sai tên hàng, mã số HS, xuất xứ, số lượng; lợi dụng phân luồng Xanh, Vàng để trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng cấm vào các lô hàng thông thường. Các loại hình quá cảnh, trung chuyển, tạm nhập tái xuất cũng bị lợi dụng để vận chuyển hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng qua Việt Nam.

Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng việc mở tờ khai đưa hàng vào kho ngoại quan để thực hiện hành vi vi phạm. Điển hình là vụ việc liên quan đến dầu Motul: mặc dù mở tờ khai đưa hàng vào kho ngoại quan, nhưng hàng hóa thực tế chỉ được vận chuyển đến khu vực gần kho, tập kết rồi đưa lên sà lan để vận chuyển sang nước thứ ba.

Các đối tượng còn chia nhỏ lô hàng, lợi dụng chính sách miễn thuế, miễn kiểm tra đối với hàng hóa giá trị nhỏ qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế và biên mậu để vận chuyển hàng giả với số lượng lớn qua nhiều đợt. Thủ đoạn này nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, hàng hóa vi phạm còn được cất giấu trong các khoang rỗng thiết kế trên phương tiện vận tải, container hoặc ngụy trang lẫn trong các mặt hàng có đặc tính vật lý tương đồng như linh kiện điện tử, mỹ phẩm, dược phẩm.

Không chỉ trên các tuyến biên giới, hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm trên thị trường nội địa cũng diễn biến phức tạp, nhất là qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream. Việc xác định người bán, nguồn gốc hàng hóa, kho chứa và dòng lưu chuyển hàng hóa trên các nền tảng này đặt ra nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngày 26/11, Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Hải quan tổ chức tọa đàm “Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ – Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp”. Ảnh: Lạc Nguyên

Trước tình hình đó, toàn ngành Hải quan đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ngành Hải quan cũng tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tại tọa đàm, hai phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào các nội dung: “Nhận diện thực trạng – những thách thức trong cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ” và “Hoàn thiện cơ chế – tăng cường phối hợp, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp”. Các đại biểu trao đổi về thực trạng, khó khăn trong công tác đấu tranh, thực thi pháp luật; đồng thời thảo luận giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm bảo vệ thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ./.