Khóa đào tạo cho đội ngũ giảng viên

Được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2026, chương trình bắt đầu bằng hoạt động khảo sát và đánh giá nhu cầu tại Việt Nam, với sự tham gia của các tổ chức xã hội và các nhóm lao động giúp việc gia đình. Trên cơ sở đó, Aflatoun International đã xây dựng bộ tài liệu đào tạo phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tế của người lao động Việt Nam.

Sau khi hoàn thiện tài liệu, khóa học được triển khai riêng cho những người đang làm giúp việc gia đình cũng như những người có ý định theo nghề này trong tương lai.

Điểm nổi bật của chương trình là nội dung học tập được thiết kế xuyên suốt theo ba giai đoạn trong vòng đời lao động của người giúp việc: trước khi đi làm, trong quá trình làm việc và sau khi trở về địa phương sinh sống.

Chương trình trang bị các kiến thức thiết thực về quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính, quyền lao động, sức khỏe, an toàn và định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động nâng cao năng lực tự chủ và chất lượng cuộc sống.

Tính đến nay, chương trình đã đào tạo 25 giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục và tổ chức xã hội. Đội ngũ này sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn và hỗ trợ người lao động tiếp cận các khóa học trực tuyến.

Thông qua mạng lưới giảng viên và các đối tác địa phương, chương trình đã tiếp cận hơn 3.000 người lao động tại nhiều địa phương trên cả nước, chủ yếu là lao động di cư và những người có nhu cầu tìm kiếm công việc giúp việc gia đình tại các thành phố lớn. Trong đó, khoảng 1.054 người tham gia các buổi đào tạo tại các chương trình sinh hoạt cộng đồng và gần 2.000 người lao động đăng ký khóa học trực tuyến.

Bà Lay Hoon Tan - Tổng Giám đốc Sunlife Việt Nam, chia sẻ: “Một tương lai tài chính tươi sáng hơn bắt đầu từ khả năng đưa ra những lựa chọn tài chính phù hợp trong cuộc sống hằng ngày. Thông qua chương trình, Sunlife mong muốn đưa những kiến thức tài chính thiết thực đến gần hơn với người lao động, đặc biệt là những cộng đồng còn ít có cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục tài chính. Khi mỗi người biết cách quản lý, tiết kiệm và lập kế hoạch cho tương lai, những thay đổi nhỏ hôm nay có thể tạo nên nền tảng vững vàng hơn cho bản thân và gia đình”.

Dù chương trình đã kết thúc, các khóa học trực tuyến vẫn được cung cấp miễn phí tại website Brighter Financial Futures để nhóm học viên có thể tiếp tục theo học.

Theo Sunlife, đội ngũ lao động giúp việc gia đình có nhu cầu học tập lớn nhưng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận và hoàn thành các khóa học do hạn chế về thời gian và điều kiện làm việc. Thông qua hình thức học trực tuyến linh hoạt và mạng lưới người hướng dẫn được đào tạo, chương trình hướng tới việc tiếp tục mang đến cơ hội học tập và phát triển cho nhiều lao động hơn, góp phần nâng cao năng lực tài chính và việc làm bền vững hơn./.