Trong khuôn khổ Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 do Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức, ngày 25/11, tại Hà Nội, ông Carmine Di Noia - Giám đốc phụ trách Tài chính và Doanh nghiệp của OECD đã giới thiệu Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026.

Báo cáo cung cấp những thông tin, nhận định mới nhất về thực tiễn sở hữu và quản trị doanh nghiệp Nhà nước tại 58 nền kinh tế, đồng thời làm nổi bật các xu hướng chủ yếu trong lĩnh vực này tại châu Á.

Doanh nghiệp nhà nước toàn cầu nắm giữ 141.000 tỷ USD tài sản

Ông Carmine Di Noia cho biết, năm 2024, theo báo cáo Sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026 của OECD, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ nguồn lực kinh tế rất lớn và tiếp tục gia tăng vai trò trong nền kinh tế toàn cầu.

Ông Carmine Di Noia - Giám đốc phụ trách Tài chính và Doanh nghiệp của OECD giới thiệu Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Dữ liệu của OECD tính đến năm 2024 ghi nhận khoảng 33.800 doanh nghiệp nhà nước trên toàn thế giới, với tổng tài sản lên tới 141.000 tỷ USD, tương đương 126% GDP toàn cầu. Khu vực này tạo việc làm cho khoảng 43 triệu lao động. Đáng chú ý, trong 10 năm qua, số lượng doanh nghiệp nhà nước phi tài chính quy mô lớn đã tăng từ khoảng 9.600 lên hơn 26.000 doanh nghiệp.

Quy mô và mức độ hiện diện của doanh nghiệp nhà nước có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Các thị trường mới nổi hiện chiếm khoảng 70% số doanh nghiệp nhà nước phi tài chính trên toàn cầu, đồng thời chiếm hơn 80% tổng lao động và tài sản của nhóm doanh nghiệp này. Trung Quốc là quốc gia có tỷ trọng lớn nhất, với hơn 17.000 doanh nghiệp nhà nước, tương đương 56% tổng số doanh nghiệp nhà nước phi tài chính toàn cầu và chiếm khoảng 60% lao động, tài sản của khu vực này.

Tại các nền kinh tế châu Á khác, có hơn 3.000 doanh nghiệp nhà nước; trong đó, gần 2.000 doanh nghiệp chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp nhà nước phi tài chính và 7% lao động, tài sản trên toàn cầu.

Một đặc điểm đáng chú ý tại châu Á là vai trò lớn của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực tài chính. Nếu không tính Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước tài chính chiếm tới 81% tổng tài sản của khu vực doanh nghiệp nhà nước tại châu Á. Theo OECD, đặc điểm này càng cho thấy yêu cầu phải tăng cường quản trị và giám sát để bảo đảm ổn định tài chính, đồng thời kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn đối với ngân sách nhà nước.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp nhà nước tập trung nhiều ở các ngành có ý nghĩa chiến lược, cung cấp dịch vụ thiết yếu và tạo nền tảng cho các hoạt động kinh tế khác. Tiện ích công cộng, khai khoáng và chế biến, chế tạo là những ngành đóng góp doanh thu lớn trong nhóm doanh nghiệp nhà nước phi tài chính. Trong đó, lĩnh vực chế biến, chế tạo có vị trí nổi bật hơn tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc; còn các doanh nghiệp tiện ích công cộng hiện diện ở nhiều khu vực, gắn với đặc thù thâm dụng vốn, độc quyền tự nhiên và mục tiêu cung ứng dịch vụ công.

Tuy nhiên, quy mô lớn không đồng nghĩa với hiệu quả hoạt động vượt trội. Báo cáo của OECD cho thấy, nhìn chung, doanh nghiệp nhà nước đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) thấp hơn doanh nghiệp tư nhân. Dù vậy, khoảng cách này không đồng nhất giữa các ngành và khu vực. Trên phạm vi toàn cầu, doanh nghiệp nhà nước đầu tư cho R&D nhiều hơn doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng và khai khoáng, nhưng thấp hơn đáng kể trong ngành chế biến, chế tạo. Đáng chú ý, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có mức đầu tư R&D cao hơn doanh nghiệp tư nhân, trong khi xu hướng này lại đảo chiều tại các nền kinh tế châu Á khác.

Còn khoảng trống trong quản trị và giám sát

Bên cạnh quy mô và vai trò ngày càng lớn, báo cáo chỉ ra những hạn chế trong cơ chế sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước. Theo OECD, nhiều quốc gia đã chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu nhà nước, song chính sách sở hữu còn phân tán trong nhiều văn bản pháp luật, quy định và tài liệu chính sách, khiến mục tiêu và trách nhiệm chưa được xác định rõ ràng.

Đại biểu từ các nước cùng đại diện OECD ra mắt Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Một vấn đề đáng chú ý là bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Báo cáo cho thấy, chỉ 25% quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát cho biết không có ngoại lệ đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện các quy định pháp luật chung, thấp hơn đáng kể so với mức 57% trên toàn cầu. Những ngoại lệ liên quan đến phá sản, mua sắm công và nghĩa vụ dịch vụ công có thể tạo lợi thế cho doanh nghiệp nhà nước, làm suy giảm kỷ luật thị trường và ảnh hưởng đến cạnh tranh.

Việc thực hiện nghĩa vụ dịch vụ công cũng chưa đồng đều. Chỉ 17% quốc gia trong khu vực có cơ chế bồi hoàn chi phí thực tế và hạch toán riêng đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công. Nếu thiếu cơ chế kế toán minh bạch, chi phí thực hiện nhiệm vụ công có thể bị bù chéo từ các hoạt động kinh doanh có lãi, khiến việc đánh giá hiệu quả thực chất của doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đối với hội đồng quản trị, OECD nhận định quyền tự chủ và tính độc lập vẫn cần được củng cố. Tại 50% quốc gia châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát, chiến lược do hội đồng quản trị xây dựng vẫn phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt. Trong khi đó, chỉ 25% quốc gia trong khu vực xác định thành viên độc lập là người không có mối liên hệ với Nhà nước.

Từ những kết quả trên, ông Carmine Di Noia khuyến nghị, các chính phủ cần ưu tiên làm rõ vai trò chủ sở hữu nhà nước, tách bạch chức năng chủ sở hữu với chức năng hoạch định chính sách và quản lý nhà nước; tăng cường công khai thông tin tài chính, phi tài chính; nâng cao tính độc lập, năng lực của hội đồng quản trị và lồng ghép các yêu cầu về phát triển bền vững, quản trị rủi ro, phòng chống tham nhũng vào hoạt động doanh nghiệp.

Theo OECD, việc thực hiện đồng bộ những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, hiệu quả sử dụng nguồn lực công và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam trong xu hướng đổi mới mô hình sở hữu nhà nước

Đề cập đến thực tiễn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo của OECD cho biết các quốc gia đang từng bước chuyển sang những mô hình phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện quyền sở hữu nhà nước. Trong đó, Việt Nam cùng với Indonesia và Philippines thuộc nhóm áp dụng mô hình sở hữu có sự phối hợp, chiếm 25% số quốc gia trong khu vực được khảo sát.

Theo OECD, việc chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu nhà nước đòi hỏi phải xác định rõ ranh giới giữa chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng hoạch định chính sách và quản lý nhà nước. Sự phân định rõ ràng về trách nhiệm giữa các cơ quan sẽ góp phần hạn chế xung đột lợi ích, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.

Đây cũng là một trong những vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại Việt Nam.