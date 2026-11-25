Báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho thấy, tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank, BIDV và VietinBank giảm 6,4% so với quý II/2026 về 521,1 nghìn tỷ đồng, khi đầu tư công giải ngân nhanh, nhưng vẫn tăng 28,2% so với đầu năm.

Theo TCBS, do được tính 50% vào tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), đây vẫn là lợi thế vốn riêng của nhóm ngân hàng quốc doanh dù quy mô đang thu hẹp.

Cụ thể, tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank, BIDV và VietinBank giảm quý thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, số dư của ba ngân hàng là 521,1 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4% so với quý II, nhưng tăng 28,2% so với đầu năm, chiếm 89,5% khoản mục nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

“Nguyên nhân chính là đầu tư công giải ngân nhanh, Kho bạc Nhà nước rút tiền gửi để chi. Theo Bộ Tài chính, giải ngân 9 tháng đạt 643 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ; riêng quý III khoảng 286 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 80% cả nửa đầu năm” - nhóm phân tích TCBS đánh giá.

Ở cấp hệ thống, tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước còn khoảng 653 nghìn tỷ đồng cuối tháng 9, từ khoảng 740 nghìn tỷ đồng đầu tháng 8. Số dư tích lũy trong nửa đầu năm và giảm dần khi chi ngân sách dồn về cuối năm.

Mức giảm đồng đều ở cả ba ngân hàng, cho thấy số dư đi theo ngân quỹ nhà nước. TCBS chỉ rõ, so với quý II, Vietcombank giảm 7,9% về 171,6 nghìn tỷ đồng; VietinBank giảm 6,1% về 173 nghìn tỷ đồng; BIDV giảm 5,1% về 176,5 nghìn tỷ đồng; song tính từ đầu năm vẫn tăng 26,2 - 29,9%.

Đây là nguồn vốn lớn, không phải cạnh tranh lãi suất trên thị trường 1 góp phần đưa chi phí vốn quý III của Vietcombank (3,31%), VietinBank (4,4%) và BIDV (4,6%) xuống thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết; trong khi mức chung là 5,27%.

“Với khoảng 516 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/9, phần tính thêm khoảng 155 nghìn tỷ đồng, tương đương dư địa cho vay khoảng 132 nghìn tỷ đồng ở trần 85%” - TCBS tính toán.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Quyết định 1743/QĐ-NHNN ngày 30/7/2026, chính thức nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động khi xác định LDR từ 20% lên 50%.

Giới phân tích kỳ vọng quy định này sẽ phần nào giảm áp lực huy động và tạo thêm dư địa tín dụng cho hệ thống, trong đó nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước như Vietcombank, BIDV và VietinBank được hưởng lợi rõ nét hơn nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Nhóm phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, quy định này giúp cải thiện tỷ lệ LDR trên sổ sách tại các ngân hàng đang nắm giữ lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước lớn.

Tác động tích cực tập trung nhiều hơn ở nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và VietinBank, do nhóm này chiếm gần 90% lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại. Nhờ đó, các ngân hàng quốc doanh có thêm dư địa cân đối tín dụng mà không cần tăng mạnh huy động thị trường 1.

Đánh giá tác động tới tỷ lệ LDR, nhóm phân tích TCBS cũng cho rằng, Quyết định 1743 vẫn giúp tiền gửi Kho bạc Nhà nước tạo dư địa cho vay đáng kể. Từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, tỷ lệ 50% thay vì 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào LDR.

Tuy nhiên, Thông tư số 50/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 mở trần LDR 95% cho ngân hàng chuyển sang chuẩn tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR), tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR).

Song, theo cơ chế này, chỉ 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào mẫu số LDR, trừ trường hợp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định khác. Do đó, TCBS cho rằng, nhóm ngân hàng quốc doanh chưa có nhiều động lực chuyển đổi sang các chuẩn mới trước ngày 1/10/2028.

TCBS Research cho rằng, tiền gửi Kho bạc Nhà nước tiếp tục thu hẹp trong quý IV, nhưng vẫn là lợi thế vốn của nhóm ngân hàng quốc doanh. Hết tháng 10, đầu tư công giải ngân 74,1% kế hoạch; phần còn lại dồn vào hai tháng cuối năm, đúng mùa cao điểm tín dụng, nên số dư tại Vietcombank, BIDV và VietinBank nhiều khả năng giảm tiếp.

“Đây là lợi thế chuyển tiếp giúp giữ chi phí vốn thấp và vị thế cho vay ròng trên thị trường 2, không phải nguồn vốn dài hạn cho tín dụng” - TCBS lưu ý./.