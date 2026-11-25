Chia sẻ tại phiên 1 - Tiêu điểm về Việt Nam tại Hội nghị mạng lưới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khu vực châu Á năm 2026 ngày 25/11, bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) đã thông tin về việc đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, định hướng cải cách và tăng cường áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD.

Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò trong nền kinh tế

Bà Thủy cho biết, từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã liên tục sắp xếp, đổi mới khu vực DNNN. Số lượng DNNN giảm từ hơn 12.000 doanh nghiệp vào cuối những năm 1980 xuống còn khoảng 6.000 doanh nghiệp vào năm 2000 và gần 1.500 doanh nghiệp vào năm 2010.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Thanh

Đến cuối năm 2025, cả nước còn 691 DNNN (không bao gồm 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước) do 45 cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý, gồm 178 doanh nghiệp do 11 bộ, cơ quan ngang bộ và 513 doanh nghiệp do 34 địa phương; trong đó, 497 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 194 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

Về lĩnh vực hoạt động, có 103 doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 119 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị; 82 doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 124 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp; 63 doanh nghiệp xổ số; 8 doanh nghiệp tài chính, ngân hàng; 192 doanh nghiệp còn lại hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng, thương mại, khách sạn, tư vấn.

Năm 2025, tổng tài sản của các doanh nghiệp có vốn nhà nước (không bao gồm 4 ngân hàng thương mại nhà nước) đạt khoảng 4,7 triệu tỷ đồng, tổng vốn nhà nước đầu tư khoảng 2,1 triệu tỷ đồng; tổng doanh thu khoảng 3,3 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 368 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2024; số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước khoảng 407 nghìn tỷ đồng.

Vốn và tài sản nhà nước tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp trung ương, chiếm 88% tổng tài sản và 85% tổng vốn nhà nước. Khu vực DNNN đóng góp khoảng 12,5% GDP, tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động và giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh.

Bà Nguyễn Thu Thủy cho biết, theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quản trị DNNN của Việt Nam được đổi mới theo các nguyên tắc: Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng đầy đủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực của OECD và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Việt Nam đã tiệm cận chuẩn OECD với 3/7 nhóm nguyên tắc quản trị

Thông tin về việc áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD tại Việt Nam với các DNNN, bà Thủy cho cho biết, đối chiếu với 7 nhóm nguyên tắc của Bộ Hướng dẫn của OECD năm 2024, có 3 nhóm nguyên tắc Việt Nam đã cơ bản tiệm cận (lý do cho việc nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu; DNNN trên thị trường; đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác) và 4 nhóm nguyên tắc đang tiệm cận (vai trò của nhà nước với tư cách là chủ sở hữu; công bố thông tin, minh bạch và trách nhiệm giải trình; thành phần và trách nhiệm của Hội đồng quản trị; DNNN và phát triển bền vững).

Các diễn giả trong phiên 1 Tiêu điểm về Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đối với các nguyên tắc đã cơ bản tiệm cận tiêu chuẩn của OECD, bà Thủy cho biết, về lý do cho việc nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, căn cứ tình hình kinh tế xã hội của từng giai đoạn, Thủ tướng Chính phủ đã xác định tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực gắn với tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ; trên cơ sở đó, kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước 5 năm của từng doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt và rà soát theo chu kỳ, phù hợp với khuyến nghị của Bộ Hướng dẫn về xác định lý do sở hữu đối với từng doanh nghiệp. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về DNNN trên thị trường, theo quy định hiện hành của Việt Nam, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước; bảo đảm DNNN sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với các cam kết trong Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA.

Về đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác, tại doanh nghiệp đã cổ phần hóa, Nhà nước thực hiện quyền với tư cách cổ đông thông qua người đại diện phần vốn, bình đẳng với các cổ đông khác; doanh nghiệp niêm yết tuân thủ quy định về quản trị công ty và công bố thông tin như mọi công ty đại chúng.

Đối với các nguyên tắc đang tiệm cận, trong đó có vai trò của nhà nước với tư cách là chủ sở hữu, bà Thủy cho biết, Luật số 68/2025/QH15 đã phân định rõ thẩm quyền giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Về công bố thông tin, minh bạch và trách nhiệm giải trình, hiện nay Việt Nam đã quy định cụ thể việc công khai định kỳ các thông tin về chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các thông tin khác của doanh nghiệp; báo cáo tài chính của DNNN được kiểm toán độc lập, cơ bản đáp ứng theo yêu cầu của OECD.

Về thành phần và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của DNNN không kiêm nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc; công ty cổ phần đã có mô hình thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán. Tuy nhiên, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa có thành viên độc lập và các ủy ban chuyên trách như khuyến nghị của OECD; mô hình quản trị của một số doanh nghiệp còn nhiều cấp trung gian.

Về DNNN và phát triển bền vững, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, đã đưa mục tiêu chuyển dịch năng lượng vào chiến lược phát triển.

Tuy nhiên, theo bà Thủy, khả năng chống chịu của nhiều DNNN trước các cú sốc của thị trường còn hạn chế; hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN chịu tác động lớn từ thay đổi chính sách thuế quan, căng thẳng thương mại, sức cầu phục hồi chậm, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, logistics và chi phí tài chính ở mức cao, làm suy giảm biên lợi nhuận, khả năng tiếp cận vốn và tái đầu tư của doanh nghiệp....

Hoàn thiện thể chế, nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, bà Nguyễn Thu Thủy cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào 2 nhóm giải pháp, bám sát 7 nhóm nguyên tắc của Bộ Hướng dẫn của OECD về quản trị .

Về thể chế và cơ quan quản lý, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thể chế hóa đầy đủ định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhà nước; đối chiếu khung pháp lý với từng chương của Bộ Hướng dẫn để đề xuất bổ sung các quy định triển khai quản trị theo nguyên tắc của OECD; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.

Về tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp, bà Thủy cho biết, Việt Nam sẽ thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa, cơ cấu lại vốn nhà nước theo tiêu chí phân loại tại Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg và Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, nâng cao tính chuyên nghiệp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, nghiên cứu tăng cường thành viên độc lập và các ủy ban chuyên trách; tăng cường công khai, minh bạch thông tin; tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động của thị trường; các tập đoàn, tổng công ty xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD theo lộ trình đến năm 2030.

“Đổi mới quản trị DNNN theo các nguyên tắc của OECD là một trong những nội dung trọng tâm để thực hiện các định hướng phát triển kinh tế nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn mới. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của OECD và chia sẻ kinh nghiệm từ các nền kinh tế trong khu vực” - bà Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.