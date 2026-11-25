Trên thị trường cơ sở, VN30-Index không duy trì được đà hồi phục của phiên trước, giảm 12,54 điểm (-0,7%) xuống 1.778,58 điểm, tiếp tục rời xa ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Chỉ số chủ yếu giằng co quanh tham chiếu trong phiên sáng, trước khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, kéo VN30 xuống dưới mốc 1.780 điểm.

Sắc đỏ áp đảo rổ VN30 với 22 cổ phiếu giảm giá, 6 cổ phiếu tăng và 2 cổ phiếu đứng giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 230,27 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 10.560 tỷ đồng.

MCH là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi gần 3,7 điểm của VN30. Theo sau là BSR với khoảng 2,5 điểm, HPG hơn 1,6 điểm và TCX khoảng 1,5 điểm. Các cổ phiếu FPT và MWG cũng tác động tiêu cực, đưa tổng mức đóng góp giảm của sáu mã này lên 11,65 điểm.

Ở chiều ngược lại, VPL là cổ phiếu nâng đỡ chỉ số đáng kể nhất, đóng góp gần 1,9 điểm tăng. Tuy nhiên, mức đóng góp của các mã tăng giá còn lại như ACB, VJC, VNM và SAB tương đối hạn chế, không đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng.

Sắc đỏ cũng áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 12/2026 (41I1GC000) đóng cửa tại 1.769,9 điểm, giảm 1,08% so với phiên trước. Mức giảm sâu hơn chỉ số cơ sở khiến chênh lệch âm mở rộng từ 1,82 điểm lên 8,68 điểm.

Ba hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index kỳ hạn còn lại cũng ghi nhận mức giảm từ 1,17% đến 1,29%, với chênh lệch âm từ 10,18 điểm đến 16,08 điểm. Trong đó, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2027 giảm mạnh nhất, đóng cửa tại 1.762,5 điểm.

Trong khi đó, nhóm hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index diễn biến phân hóa hơn, với hai kỳ hạn tăng và hai kỳ hạn giảm giá. Mức chênh lệch so với chỉ số cơ sở dao động từ âm 4,55 điểm đến dương 6,05 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản và khối lượng mở trên thị trường phái sinh diễn biến trái chiều. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GC000 đạt 198.238 hợp đồng, giảm 22% so với mức 254.042 hợp đồng của phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) tăng mạnh gần 16%. Vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tương lai chính 41I1GC000 lên 38.017 hợp đồng, tương đương tăng thêm 5.200 hợp đồng. Cả bốn kỳ hạn VN30 đều ghi nhận khối lượng mở gia tăng.

Theo nhận định của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch giảm mạnh hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên, nhưng vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục trên thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GC000 tiếp tục suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.800 điểm và hỗ trợ quanh 1.770 điểm. Đáng chú ý, giá đóng cửa hợp đồng chính cũng là mức thấp nhất phiên, sát vùng hỗ trợ này. Trong bối cảnh VN30-Index chưa thể lấy lại ngưỡng 1.800 điểm, chênh lệch âm mở rộng đang phần nào phản ánh tâm lý thận trọng trước triển vọng ngắn hạn của thị trường cơ sở.