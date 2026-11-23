Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức được chuyển sang giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Việc chuyển giao được triển khai theo lộ trình quy định tại Thông tư số 139/2025/TT-BTC, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng chuyên biệt hóa, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường.

Chủ trương sắp xếp, phân định lại thị trường giao dịch chứng khoán đã được Chính phủ đề ra từ năm 2020. Theo định hướng này, HOSE đảm nhiệm vai trò tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác, trong khi HNX tập trung phát triển thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu và các sản phẩm chuyên biệt.

Việc chuyển giao cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg. Chiến lược đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030, hoàn thành việc phân bảng cổ phiếu niêm yết và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo VNX, việc tập trung toàn bộ cổ phiếu niêm yết về một đầu mối giao dịch sẽ góp phần hạn chế những khác biệt về cơ chế giao dịch và niêm yết giữa hai Sở, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, thị trường có điều kiện xây dựng hệ thống chỉ số đại diện thống nhất, phản ánh toàn diện hơn tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Cùng với việc tập trung giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm tại HOSE, quá trình sắp xếp lại thị trường cũng tạo điều kiện để HNX tập trung nguồn lực vận hành, phát triển chuyên sâu thị trường trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và thị trường UPCoM.

Bên cạnh các thị trường hiện hữu, HNX còn được định hướng nghiên cứu, phát triển những cấu phần tài chính mới, trong đó có thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch vốn chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ở góc độ thu hút đầu tư, việc thống nhất đầu mối giao dịch cổ phiếu niêm yết được kỳ vọng góp phần nâng cao mức độ nhận diện của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư chuyên nghiệp, các doanh nghiệp niêm yết cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty, chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, trong đó có công bố thông tin bằng tiếng Anh và áp dụng các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, HOSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang phối hợp triển khai các công việc liên quan. Quá trình thực hiện được đặt trên nguyên tắc khách quan, công khai, hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường diễn ra thông suốt, an toàn và ổn định.

Về lộ trình cụ thể, theo kế hoạch chính thức được VNX công bố, ngày 23/12/2026 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX trước khi chuyển sang HOSE.

Tiếp đó, trong hai ngày 24 và 25/12/2026, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác chuyển đổi. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán khác tại HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 28/12/2026, các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được tổ chức giao dịch tập trung tại HOSE.

Việc hoàn thành lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu niêm yết vào cuối năm 2026 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng chuyên biệt, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường trong giai đoạn tiếp theo.