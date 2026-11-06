Chứng khoán

HOSE điều chỉnh danh sách chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm từ ngày 6/11

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:40 | 06/11/2026
(TBTCO) - HOSE vừa cập nhật danh sách 20 cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm, đồng thời công bố hạn mức chào bán còn lại đối với từng mã.
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Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo thay đổi danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm và hạn mức còn được phép chào bán, áp dụng từ ngày 6/11/2026.

Theo thông báo, danh sách có 20 mã cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm, gồm ACB, FPT, HDB, HPG, LPB, MBB, MSN, MWG, SHB, SSB, SSI, STB, TCB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VPB và VRE.

Đối với từng mã cổ phiếu, HOSE công bố các thông tin về khối lượng cổ phiếu lưu hành, tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tổng hạn mức chào bán và hạn mức chào bán còn lại của chứng quyền có bảo đảm.

Trong danh sách, VPB là mã có tổng hạn mức chào bán lớn nhất, đạt 528 triệu chứng quyền, tương ứng với 5,3 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên tổng số 10 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Hạn mức chào bán còn lại của mã này là hơn 388,1 triệu chứng quyền.

Xếp tiếp theo về tổng hạn mức chào bán là HDB với hơn 497,8 triệu chứng quyền. Cổ phiếu này có hơn 6,5 tỷ đơn vị đang lưu hành, trong đó gần 5 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Đáng chú ý, HDB có hạn mức chào bán còn lại lớn nhất trong danh sách, đạt hơn 450,6 triệu chứng quyền.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận hạn mức chào bán còn lại ở mức cao. Cụ thể, ACB đạt hơn 381,7 triệu chứng quyền, MBB hơn 355,2 triệu chứng quyền và SHB gần 316,1 triệu chứng quyền. Trong khi đó, TCB còn hơn 275,6 triệu chứng quyền, LPB hơn 238,4 triệu chứng quyền và SSB hơn 171,1 triệu chứng quyền.

Đối với nhóm cổ phiếu ngoài ngân hàng, HPG có tổng hạn mức chào bán hơn 476,4 triệu chứng quyền, trong đó hạn mức còn lại đạt gần 293,6 triệu chứng quyền. Cổ phiếu VIC ghi nhận tổng hạn mức chào bán hơn 251,6 triệu chứng quyền, với hạn mức còn lại hơn 243,3 triệu chứng quyền. Tương tự, VHM có tổng hạn mức hơn 233,1 triệu chứng quyền và hạn mức còn lại hơn 212,6 triệu chứng quyền.

Ở nhóm chứng khoán, cổ phiếu SSI có tổng hạn mức chào bán hơn 208,4 triệu chứng quyền. Theo số liệu HOSE công bố, hạn mức chào bán còn lại của mã này cũng ở mức tương ứng, đạt 208,4 triệu chứng quyền.

Với các cổ phiếu còn lại, FPT có hạn mức chào bán còn lại hơn 100,6 triệu chứng quyền; MWG đạt hơn 69,1 triệu chứng quyền; VRE gần 51 triệu chứng quyền và MSN hơn 45,5 triệu chứng quyền. Các mã VNM và VJC lần lượt có hạn mức còn lại hơn 38,4 triệu và 35,7 triệu chứng quyền.

Ngoài ra, một số cổ phiếu ngân hàng như STB và VIB có hạn mức chào bán còn lại lần lượt hơn 126,6 triệu và 136,6 triệu chứng quyền./.

Thu Hương
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