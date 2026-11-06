Giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch, Hà Nội tập trung xử lý dự án chậm tiến độ

Giải ngân đạt 104,5% kế hoạch Thủ tướng giao

Tại phiên họp UBND TP. Hà Nội thường kỳ tháng 11/2026 diễn ra ngày 6/11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đầu tư công và hoạt động xây dựng tiếp tục là những động lực tăng trưởng trực tiếp của Thủ đô trong 10 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của thành phố đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tăng 159,1%.

Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong 2 tháng cuối năm của Hà Nội còn khoảng 86.532 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư công, công tác xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai cũng đạt kết quả.

Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143 trong tổng số 300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính, mặc dù tỷ lệ giải ngân đạt kết quả khá, khối lượng xây lắp thực tế chưa tương xứng. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Khoảng 40% vốn giải ngân là vốn tạm ứng

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đặc biệt lưu ý tại phiên họp là phải nhìn nhận thực chất kết quả giải ngân vốn đầu tư công, không chỉ căn cứ vào tỷ lệ vốn đã giải ngân.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số hơn 125.000 tỷ đồng vốn đã giải ngân, khoảng 40% là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và gắn với tiến độ thực hiện thực tế của từng dự án.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát, đôn đốc nhà thầu. Đối với những dự án đang triển khai, các địa phương và chủ đầu tư phải tiếp tục bám sát tiến độ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý khó khăn, nhất là tại những công trình đã cơ bản có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm.

Quan điểm chỉ đạo được đặt ra là kết quả giải ngân phải đi đôi với khối lượng xây lắp thực tế, qua đó bảo đảm vốn đầu tư công thực sự phát huy hiệu quả và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Hà Nội đang đốc thúc tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Đức Thanh

Tập trung tăng tốc các công trình trọng điểm trong tháng 11

Để tạo chuyển biến rõ nét trong hai tháng cuối năm, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tập trung gia tăng khối lượng xây lắp thực tế.

Ngay trong tháng 11, thành phố cần rà soát tiến độ từng công trình trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các dự án thoát nước, xử lý môi trường và nhà ở xã hội.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị cần lập danh mục những gói thầu có khả năng tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công và tổ chức nghiệm thu khối lượng trước ngày 31/12. Việc phân loại cụ thể từng công trình, gói thầu sẽ giúp các chủ đầu tư chủ động hơn trong điều hành tiến độ, tập trung nguồn lực vào những dự án có khả năng tạo thêm khối lượng thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

Yêu cầu đẩy nhanh đầu tư công cũng gắn với nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III.

Trong bối cảnh đó, đầu tư công và hoạt động xây dựng được xác định là những động lực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuyển vốn đã giải ngân thành khối lượng thi công thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ các dự án đang thực hiện, Hà Nội tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án chậm triển khai nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và đất đai.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với những chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với các dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa những dự án có khả năng tiếp tục thực hiện trở lại tiến độ, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai theo chủ trương, nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Theo định hướng được lãnh đạo Trung ương nhấn mạnh tại các buổi làm việc với thành phố, Hà Nội được kỳ vọng đến năm 2030 hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị.

Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và những điều kiện cần thiết. Các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và cơ quan tài chính nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án./.