Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin trái phiếu

Theo Quyết định số 669/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung bị phạt 267,5 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023 và thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu DTIH2223001 đáo hạn ngày 4/11/2025.

Đầu tư Đức Trung còn bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại các báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2025.

Trong đó, tại báo cáo năm 2023, công ty công bố số tiền lãi phải thanh toán và đã thanh toán ngày 4/11/2023 cùng là hơn 6,409 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tài liệu công ty cung cấp, số tiền thực tế ở cả hai chỉ tiêu là hơn 6,049 tỷ đồng.

Tại báo cáo năm 2024, công ty công bố số tiền lãi phải thanh toán ngày 4/11/2024 là hơn 12,575 tỷ đồng, đã thanh toán chậm 9,5 tỷ đồng và chưa thanh toán hơn 3,075 tỷ đồng. Trong khi đó, tài liệu công ty cung cấp thể hiện các khoản tương ứng là hơn 6,049 tỷ đồng, hơn 3,516 tỷ đồng và hơn 2,532 tỷ đồng.

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Đáng chú ý, tại báo cáo bán niên năm 2025, công ty công bố đã thanh toán đúng hạn hơn 5,95 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 4/5/2025 và không còn lãi chưa thanh toán. Tuy nhiên, theo tài liệu cung cấp, công ty chưa thanh toán khoản lãi này tại ngày thanh toán.

Ngoài phạt tiền, Đầu tư Đức Trung bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố sai lệch.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 672/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin.

Công ty chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024, báo cáo tình hình sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và thông tin lãi suất kỳ tính lãi thứ 5 của trái phiếu HQMCH2328001. Đồng thời, doanh nghiệp chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu HQMCH2328001./.