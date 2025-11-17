Bất động sản Gia Phú chậm thanh toán hơn 150 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

(TBTCO) - Bất động sản Gia Phú vừa thông báo tiếp tục chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu có mã GPRCH2123001, với tổng giá trị đến nay hơn 157 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang làm việc với nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú (Bất động sản Gia Phú) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi đối với lô trái phiếu mã GPRCH2123001. Theo lịch thanh toán, ngày 13/8/2025 doanh nghiệp phải trả 125 tỷ đồng tiền gốc và tiền lãi của lô trái phiếu này. Tuy nhiên, Gia Phú chưa thể thực hiện do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Sau 3 tháng, đến ngày 13/11/2025, doanh nghiệp lại tiếp tục chậm thanh toán thêm 125 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 32,6 tỷ đồng tiền lãi, với cùng nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền. Trong thông báo gửi nhà đầu tư, Gia Phú cho biết thêm rằng, công ty đang tiếp tục thương thảo về phương án thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Nguồn: HNX.

Được biết, lô trái phiếu GPRCH2123001 được phát hành ngày 13/8/2021, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng khối lượng phát hành 2.500 trái phiếu, tương ứng 250 tỷ đồng. Đến ngày 15/8/2022, Gia Phú đã mua lại một nửa giá trị, tương đương 125 tỷ đồng, đưa giá trị lưu hành còn 125 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất 10,5%/năm và trả lãi định kỳ ba tháng một lần. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là hơn 5 triệu cổ phiếu thuộc một doanh nghiệp bất động sản. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và triển khai các chương trình, dự án của doanh nghiệp.

Theo điều kiện ban đầu, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư đã chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 23 tháng kể từ thời điểm đáo hạn, đưa ngày đáo hạn mới sang 13/8/2025. Lãi suất áp dụng sau điều chỉnh, từ ngày 13/9/2023 đến cuối kỳ hạn mới, là 11,5%/năm.

Bên cạnh tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu, Gia Phú cũng bổ sung thêm các bất động sản và quyền tài sản tại một số dự án ở TP.Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung được đảm bảo tối thiểu bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu còn lưu hành.