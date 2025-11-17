Thị trường trái phiếu tuần qua duy trì thanh khoản tích cực, lợi suất tăng trên diện rộng

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu tuần qua ghi nhận thanh khoản duy trì tích cực và lợi suất tăng trên nhiều kỳ hạn. Hoạt động phát hành tiếp tục phân hóa rõ nét khi trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội thu hút lực cầu mạnh nhờ mức lợi suất hấp dẫn hơn so với trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 10 - 14/11 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa hai đơn vị phát hành là Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, trong tuần trước, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 13.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, song tỷ lệ trúng thầu vẫn duy trì ở mức thấp khi nhu cầu thị trường chưa theo kịp quy mô phát hành.

Trái lại, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm với kết quả tích cực hơn nhờ mức lợi suất cao hơn đáng kể so với trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành. Cụ thể, lợi suất trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội ở kỳ hạn 10 năm đạt 4,25% và kỳ hạn 15 năm đạt 4,15%, trong khi trái phiếu chính phủ tương ứng chỉ ở mức 3,85% và 3,16% ở kỳ hạn 10 năm và 5 năm. Diễn biến này khiến tỷ lệ đăng ký và trúng thầu của Ngân hàng Chính sách xã hội vượt trội, đạt 350% và 100% ở kỳ hạn 10 năm, cùng 130% và 10% ở kỳ hạn 15 năm.

Tính đến ngày 13/11/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 58,3% kế hoạch năm. Trong tuần này, quy mô gọi thầu tiếp tục được mở rộng đáng kể với tổng cộng 15.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm gần 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm khoảng 1.500 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm khoảng 3.000 tỷ đồng.

Song song với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tiếp tục tăng cường huy động với kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm. Sự mở rộng quy mô của cả hai đơn vị phát hành cho thấy nhu cầu vốn lớn hơn trong bối cảnh lợi suất trên thị trường sơ cấp đang có xu hướng tăng.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tuần qua tiếp tục tăng, dù tốc độ tăng chậm hơn so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh gọi thầu với mức lãi suất hấp dẫn hơn, nhiều khả năng tỷ lệ trúng thầu đối với trái phiếu của đơn vị này sẽ duy trì ở mức cao trong tuần tới. Dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ trong thời gian tới sẽ tăng mạnh hơn, thể hiện rõ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ với tổng giá trị giao dịch đạt 54,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tuần trước. Giao dịch outright đạt khoảng 47,7 nghìn tỷ đồng, trong khi repo đạt khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng. Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tăng mạnh hơn ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 3,03% (tăng 4 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm đạt 3,34% (tăng 1 điểm cơ bản), kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,00% và kỳ hạn 15 năm đạt 4,09%.

Dòng vốn nước ngoài trong tuần ghi nhận sự đảo chiều khi khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 5 tỷ đồng, sau hai tuần liên tiếp mua ròng mạnh. Tuy vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn 3.821 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.