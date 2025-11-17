FiinRatings chính thức tăng vốn lên gần 29 tỷ đồng, S&P Global Ratings sở hữu 43,44% vốn

(TBTCO) - Hãng xếp hạng tín nhiệm FiinRatings hiện có quy mô vốn điều lệ xấp xỉ 29 tỷ đồng, tăng gần 16%. Cùng đó, cơ cấu cổ đông đã có sự dịch chuyển khi nằm trong tay hai tổ chức gồm FiinGroup Việt Nam và S&P Global Ratings.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings vừa thông báo đã hoàn tất khoản đầu tư sở hữu 43,4% cổ phần tại FiinRatings - một trong 5 tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa tại Việt Nam.

Ngày 12/11/2025, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội có thông báo chấp thuận việc S&P Global Asian Holdings Pte. Ltd., công ty con của S&P Global, trở thành cổ đông của FiinRatings với tỷ lệ sở hữu 43,44% vốn điều lệ.

Cụ thể, theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới, vốn điều lệ của FiinRatings đã chính thức thay đổi, nâng từ 25 tỷ đồng lên 28,99 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 16%. Sau tăng vốn, FiinRatings hiện thuộc sở hữu của hai cổ đông lớn gồm FiinGroup và S&P Global Ratings.

Trước đó, Công ty cổ phần Fiingroup Việt Nam là cổ đông sáng lập và cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ 99,994% vốn điều lệ. Đây là tổ chức nước ngoài có trụ sở chính đặt tại Toà nhà Peakview Tower, Hà Nội nắm giữ 2,49985 triệu cổ phần, tương đương giá trị cổ phần 24,9985 tỷ đồng trước khi thương vụ trên diễn ra. Hiện tổ chức này đã giảm số lượng nắm giữ xuống còn xấp xỉ 1,64 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 56,55%.

S&P Global Asian Holdings Pte. Ltd. thông qua hoạt động mua lại một phần cổ phần từ Fiingroup Việt Nam và cổ phần phát hành mới đã nắm giữ gần 1,26 triệu cổ phần. Tỷ lệ sở hữu tương ứng 43,44%. Hai cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 99,994% và đều là vốn nước ngoài.

Cơ cấu cổ đông tại FiinRatings - Nguồn: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Trước đó, vào ngày 25/2/2025, hai bên đã công bố thương vụ đầu tư chiến lược, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác được xây dựng từ năm 2020. Việc hoàn tất giao dịch đầu tư được kỳ vọng giúp củng cố năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có hai thành viên từ S&P Global Ratings được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị FiinRatings nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của FiinRatings và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Điều hành FiinRatings nhận định sự đồng hành của S&P Global Ratings mang đến nguồn lực chiến lược, kinh nghiệm quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, giúp FiinRatings nâng cao năng lực phân tích, chuẩn hóa quy trình xếp hạng và mang đến những đánh giá khách quan, chuyên sâu hơn cho thị trường. Quan trọng hơn, sự hợp tác này giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Theo ông Ritesh Maheshwari, Giám đốc Điều hành - Trưởng khu vực Đông Nam Á, S&P Global Ratings, thông báo hôm nay đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. "Với vai trò đối tác chiến lược, chúng tôi kỳ vọng triển khai các kế hoạch hợp tác bao gồm tăng cường phối hợp phân tích, đào tạo chuyên môn và chia sẻ nguồn lực. Mục tiêu chung của chúng tôi là nâng tầm chuẩn mực ngành, thúc đẩy minh bạch, mang đến những phân tích giá trị cho thành viên thị trường. Từ đó, củng cố thị trường vốn Việt Nam, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng kinh tế”, đại diện S&P Global Ratings nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn nợ trong nước, bao gồm hỗ trợ nâng cao năng lực phân tích, đồng tổ chức hội thảo và tăng cường chia sẻ thông tin thị trường.